Die Tage der alten Flutbrücke in Borgfeld (links) sind gezählt. Im Spätsommer soll sie abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Autos werden dann über die Querung geführt, die bis jetzt allein der Straßenbahn vorbehalten war. (Hasselberg)

Lilienthal. Auf Skepsis stößt in Lilienthal die Einschätzung des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr (ASV), dass sich durch die Baustelle für die neue Borgfelder Flutbrücke nicht viel am Verkehrsfluss ändern wird. Die im vergangenen Jahr gegründete Initiative Mobilität mahnt an, dass sich die Beteiligten rechtzeitig Gedanken darüber machen, was passieren soll, wenn es trotz allem zu Staus, verstärktem Schleichverkehr und Verkehrschaos zwischen Borgfeld und Lilienthal kommt. Die Initiative weist darauf hin, dass sich durch die Corona-Krise das Mobilitätsverhalten der Menschen geändert hat: Viele meiden Busse und Bahnen und setzen dagegen aufs Fahrrad und Auto für ihre täglichen Wege. Dies bedeute ein höheres Risiko für zusätzlichen Stau und Schleichverkehr, warnen Mara Jekosch und Ingo Wendelken im Namen der Initiative.

Das ASV hat mehrfach betont, dass sich durch die neue Verkehrsführung der Autos über die Straßenbahnbrücke im Vergleich zu heute nichts ändern werde: Es gebe weitherin zwei Spuren für die Autos, weshalb die Lage während der Bauphase nicht schlechter werde als jetzt. Die Lilienthaler rechnen dagegen damit, dass es zu einem verstärkten Schleichverkehr durch Butendiek kommen könnte, sollte der Verkehr wegen des Brückeneubaus an der Landesgrenze haken.

Sie halten zugleich nur wenig von der Idee, die Butendieker Landstraße nur noch für Anlieger offen zu halten. Zum einen könnten Autofahrer diese Regelung leicht umgehen, indem sie ein „Anliegen“ vorgeben. Zum anderen könnte eine Sperrung zur Folge haben, dass sich der Verkehr vor allem zur Feierabendzeit bis zum Autobahnzubringer zurückstaut.

In Lilienthal-Mitte wird auch nicht alles wie gewohnt laufen: Denn parallel zu den Arbeiten an der neuen Brücke wird es dort eine weitere Großbaustelle geben, und zwar, wenn wie geplant mit dem Neubau der Schroeterschule am Konventshof begonnen wird. Die Lilienthaler Gemeindeverwaltung hat offenbar vor, die Zufahrt in den Konventshof von der Hauptstraße aus dicht zu machen und nur noch Anwohner und Baustellenfahrzeuge hinein zu lassen. Der Verkehr soll nach Informationen der Initiative Mobilität dann zweispurig über die zum Teil enge Klosterstraße abgewickelt werden, die Apothekenstraße werde für die Ausfahrt genutzt. Vom „spitzen Kiel“ aus in Höhe vom Geschäft „Platzhirsch“ soll die Einfahrt erlaubt werden. Im Rathaus war am Mittwoch niemand zu erreichen, der die Pläne bestätigen konnte.

Die Initiative fordert, dass die Zeit bis zum Brückenabriss im Spätsommer genutzt wird, um sich auf mögliche Folgen einzustellen. Die Zuverlässigkeit für den Arbeitsweg und Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in der Klosterstraße und rings herum müsse gewährleistet werden, sagen die Initiatoren.