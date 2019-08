In der vergangenen Woche hat sich im Bremer Blockland ein neuer Beirat konstituiert. Ein parteiloses Mitglied hat dabei klar gemacht, was er mit seinem ehrenamtlichen Engagement für den Ort und für die Menschen, die dort leben, erreichen will. Er wolle mit ihnen im Gespräch bleiben, „moderat, großzügig und weniger extrem“, sagte der 24-jährige Politneuling. Der frisch gewählte Blocklander Beiratssprecher unterstützte diese Haltung. Wenn es um wichtige Entscheidungen gehe, „denken wir alle zusammen für das Blockland“, sagte er. Parteigrenzen spielten dabei keine Rolle. Lösungsorientierte Politik, die gemeinsam erstritten und schließlich von allen getragen wird, führt zum Ziel. Denn letztendlich sollen ja politische Lösungen für die Menschen in den kleinsten politischen Gremien gefunden werden. Machtkämpfe sind gestrig, es geht um ein Miteinander. Beiratsbeschlüsse finden in der „großen Bremer Politik“ in der Regel Gehör – wenn Menschen auch persönlich miteinander sprechen.

Im Blockland gelingt das ganz gut. Bei den Nachbarn in Borgfeld ist das schwieriger. Hier fühlte sich die Ortspolitik in der vergangenen Legislaturperiode von der Bremer Senatspolitik benachteiligt – zu wenig wahrgenommen, zu wenig informiert. Im Vorfeld der anstehenden Ortsamtsleiter-Wahl wird das wieder deutlich. Am kommenden Dienstag soll ein neuer Ortsamtsleiter gewählt werden. Ein Kandidat steht seit Mai zur Verfügung, das aber war der Bremer Senatskanzlei bis vor ein paar Tagen nicht bekannt. Setzt sich die schwierige Kommunikation zwischen Borgfeld und Bremer Senat fort? Für Wählerinnen und Wähler wäre das ein falsches Signal. Sie wollen sichere Schulwege, zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr, staufreie Straßen, bezahlbaren Wohnraum und eine intakte Umwelt. Ortspolitische Institutionen besitzen keine Zauberkraft, jedoch die Möglichkeit, im Kleinen zu gestalten. Blocklander Gesprächskultur könnte dabei helfen – moderat, großzügig und weniger extrem. Über Parteigrenzen hinweg müssen gemeinsame Lösungen her. Die Bewährungsprobe beginnt jetzt.