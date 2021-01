Die Grundschule Tarmstedt soll mit An- und Umbauten fit gemacht werden für den Ganztagsbetrieb. (Hans-Henning Hasselberg)

Tarmstedt. Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht ausgestanden, derzeit ist das Tarmstedter Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen. Gearbeitet wird in der Tarmstedter Verwaltung und in den Mitgliedsgemeinden aber trotzdem, denn zu tun gibt es genug. Unser Ausblick fasst die wichtigsten Themen zusammen, die die Menschen in der Samtgemeinde Tarmstedt in diesem Jahr beschäftigen werden.

Was die Mobilität ihrer Einwohner betrifft, macht die Samtgemeinde Tarmstedt 2021 einen großen Schritt nach vorn: Das Anrufsammeltaxi kommt. Das seit November 2018 als Pilotprojekt in Bothel erprobte System wird auf die Samtgemeinden Tarmstedt, Sittensen und Zeven ausgeweitet. Ab dem zweiten Quartal 2021 soll es möglich sein, per Astrow, wie das System abgekürzt wird, von Tarmstedt aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Umsteigen in 40 Minuten zum Ottersberger Bahnhof zu gelangen. Die geplante Route führt über Wilstedt, Bülstedt, Steinfeld, Vorwerk, Dipshorn und Buchholz und zurück und bindet damit alle Orte im südlichen Teil der Samtgemeinde Tarmstedt ein, die bislang vom öffentlichen Verkehr abgehängt sind.

Ganztagsschule kommt

Ganz oben auf dem Aufgabenzettel der Samtgemeinde stehen die Modernisierung der Grundschule Tarmstedt samt Umbau zur Ganztagsschule sowie die Zukunft der Feuerwehrhäuser in Wilstedt und Kirchtimke. Letztere entsprechen nicht mehr den aktuellen Vorgaben, die unter anderem besagen, dass sich die Einsatzkräfte nicht in der Fahrzeughalle umziehen sollen, sondern in separaten Räumen. Die gibt es bislang nicht. Zudem sind beide Gebäude zu klein für die neuen Einsatzfahrzeuge, die in nächster Zeit in Dienst gestellt werden. Neubau oder Ertüchtigung – diese Frage ist derzeit für Wilstedt noch offen, während es in Kirchtimke definitiv auf einen Neubau am Ortsrand hinausläuft. „Wir wollen weitsichtig planen, denn wir wissen nicht, ob wir in zehn Jahren noch zwölf Ortsfeuerwehren haben werden“, sagt Rathauschef Frank Holle.

Für den bricht nun definitiv das letzte Jahr als Verwaltungschef der Samtgemeinde Tarmstedt an. 2006 erstmals gewählt, wird am 31. Oktober 2021 seine Amtszeit als Rathauschef enden. Wenn es gut für ihn läuft, wechselt der CDU-Mann in gleicher Funktion ins Rotenburger Rathaus. Die Kreisstadt-CDU hat ihn Anfang Oktober nominiert. Ein Haus für sich und seine Familie habe er bereits gefunden, für Januar sei der Umzug nach Rotenburg geplant. Holles bislang einziger Gegenkandidat ist der Rotenburger Polizeichef Torsten Oestmann, ein Parteiloser, der von SPD und Grünen getragen wird. Wer das Rennen macht, entscheiden am 12. September die Wähler. Auch für den Fall, dass Holle in Rotenburg unterliegen sollte, steht fest: Es gibt kein Zurück nach Tarmstedt. Um seine Nachfolge im Tarmstedter Rathaus bewerben sich bislang der Rechtsanwalt Markus Schwiering (parteilos) aus Hepstedt und der frühere Berufssoldat Bernd Sievert (SPD) aus Tarmstedt.

Toiletten und Stromanschluss

Und dann gibt es noch den Grünsammelplatz an der Rothensteiner Straße. Der soll – seit Jahren geplant – 2021 tatsächlich asphaltiert und mit einem festen Gebäude mit Toiletten, Stromanschluss und einem Kanal fürs Sickerwasser versehen werden. 70 Prozent der Kosten übernimmt der Landkreis.



Die Gemeinde Tarmstedt hat sich für 2021 auch einiges vorgenommen. Weil der ungesteuerte Bau von Mehrfamilienhäusern in Bereichen ohne Bebauungsplan zu mehr Versiegelung und Problemen mit parkenden Autos führt und letztlich den dörflichen Charakter verändert, will Bürgermeister Wolf Vogel anregen, eine professionelle Dorfentwicklungsplanung anzuschieben. Ebenfalls als schwierig gilt die Anpassung der veralteten Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde, die 1991 beschlossen wurde. Sie bürdet Anliegern zum Teil hohe Kosten auf, wenn vor ihrer Haustür eine Straße erneuert wird. Die Satzung einfach abzuschaffen, wie es beispielsweise Bülstedt gemacht hat, könnte aber von jenen als ungerecht empfunden werden, die bereits zur Kasse gebeten wurden. „Das ist ein kompliziertes Thema, das ich gerne noch vom Tisch haben würde“, sagt Vogel, der sich mit Ende dieser Wahlperiode aus der Kommunalpolitik zurückziehen wird.

Warten auf die Landeskirche

Wegen der weiterhin hohen Nachfrage nach Baugrundstücken sollen 2021 Flächen aus dem zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Vor dem großen Vieh“ verkauft werden. Während die Zukunft des Wellhausen-Grundstücks an der Bremer Landstraße noch immer ungewiss ist, geht der Neubau des Kindergartens Fasanenweg seiner Vollendung entgegen. Auch steht fürs Frühjahr der Umzug des Bauhofes in die ehemalige Stauch-Halle an. Und gegenüber der neuen Stauch-Halle entwickelt die Gemeinde neue Gewerbeflächen, das Gewerbegebiet heißt „Am Kuhl Acker II“.

Nach diversen Überschwemmungen nach Starkregen beginnt die Gemeinde mit der Planung der Sanierung des Regenwasserkanals in der Poststraße und Bahnhofstraße. Auch am Weidedamm soll das Regenwasserproblem gelöst werden. Auf dem Plan stehen auch die Sanierung des Gehwegs in der Straße „Kleine Trift“, Baumpflanzungen, weitere Blühflächen sowie die Gestaltung des Biotops auf dem Königsberg.



In Wilstedt fragt man sich nach Monaten des Wartens nach wie vor, wie es mit dem alten Pfarrhaus und dem Neubau eines kirchlichen Gemeindehauses Am Brink weitergeht. Laut Landeskirche, die in der Sache das letzte Wort hat, steht dem Verkauf des Pastorenhauses nichts mehr im Weg. Einziger Interessent ist der Landwirt und SPD-Ratsherr Jakob Schnackenberg, mit seinem Hof direkter Nachbar des Kirchengrundstücks. Zur Übernahme und Entwicklung der Immobilie im Ortszentrum hat er eigens die „Pfarrhof Wilstedt GmbH“ gegründet. Sitz ist Hannover, Geschäftsführer sind Meinhard Hüffmeier und Jakob Schnackenberg. Pastor Benjamin Fromm dazu auf Anfrage: „Frühestens Ende Februar oder Anfang März wird es Neues zu berichten geben. Aber wir haben ja schon gelernt, geduldig miteinander zu sein.“

Nach der Genehmigung des Windparks Wilstedt-Süd durch den Landkreis Rotenburg hat der Bremer Projektentwickler WPD bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag bekommen und könnte 2021 mit dem Aufstellen der Propeller beginnen. Allerdings ist nicht klar, wie sich die Lieferzeiten beim Windradhersteller entwickeln. Wenn alles optimal läuft, heißt es bei WPD, könnten im ersten Quartal 2022 die ersten Kilowattstunden Strom eingespeist werden. Geplant sei „eine umfangreiche Bürgerbeteiligung“, deren Form sei aber noch nicht abschließend festgelegt.

Windpark-Nachbarn bauen schon

In direkter Nachbarschaft zum neuen Windpark vermarktet die Gemeinde Wilstedt derweil schon mal Flächen aus ihrem Neubaugebiet. 18 der 19 Grundstücke sind bereits veräußert, die ersten Häuser sind im Bau.



In der Gemeinde Vorwerk hofft Bürgermeister Thomas Müller, dass es mit den Radwegen zwischen Dipshorn und Otterstedt sowie zwischen Vorwerk und Otterstedt vorangeht. In Vorwerk und Buchholz sollen neue Baugebiete ausgewiesen werden.



Größtes Projekt der Gemeinde Breddorf ist die Erweiterung des Kindergartens. 125 Quadratmeter Grundfläche soll der Anbau bekommen, davon sind 80 Quadratmeter für einen Gruppenraum und einen Ruheraum vorgesehen. Zudem sind Räume fürs Personal und Toiletten geplant, außerdem eine neue Heizung. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 313 000 Euro. Unterdessen ruht die Erweiterung des Gewerbegebiets, und auch beim Funkloch tut sich noch nichts: Zwar steht der neue Mobilfunkmast längst, und auch die Antennen sind montiert, doch weiß auch Bürgermeister Günther Ringen nicht, wann die Anlage endlich in Betrieb geht.



Westertimke braucht einen neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin, denn Amtsinhaberin Karin Gieschen (68) will definitiv nicht noch mal zur Wahl antreten. Auch in Hepstedt wird der ehrenamtliche Chefposten frei, denn Bürgermeister Markus Schwiering will hauptamtlicher Samtgemeindebürgermeister in Tarmstedt werden.



„Dorfleben aufrecht erhalten“

Frank Tibke, Bürgermeister von Kirchtimke, ist es wichtig, „dass wir das Dorfleben auch in diesen Pandemiezeiten aufrecht erhalten“. Die örtlichen Vereine hätten daran einen großen Anteil. Was ehrenamtliches Engagement bewirken könne, zeige beispielsweise der Förderverein des Timkebads. Oder die drei Frauen, die sich um die Nistkästen im Dorf kümmern. Er selbst habe seine Bürgermeister-Sprechstunden im Freien abgehalten, und jeden Abend gehe er mit seiner Trompete ins Dorfgemeinschaftshaus, um eine Stunde bei geöffnetem Fenster Musik zu machen. Mit der Dorfjugend Kirchtimke und der Schierksjugend Ostertimke sei er im Gespräch wegen der Osterfeuer.



Auch Bülstedt plant für 2021 einen Kita-Anbau, außerdem die Erneuerung des 2500 Meter langen Fußweges von der Logestraße bis zur Straße Auf dem Berge im Zusammenhang mit der Sanierung der Wasserleitung. Im Baugebiet Im Lohfeld können Grundstücke erworben werden (Quadratmeterpreis: 69 Euro), und in Steinfeld soll es ein Baugebiet geben. Bürgermeister Jochen Albinger kandiert für den Posten des SPD-Kreisvorsitzenden, will aber gerne Bürgermeister in Bülstedt bleiben. „Das ist natürlich meine Hauptaufgabe auch in Zukunft“, sagt er, fügt allerdings hinzu: „Es sei denn, es würden sich neue Wege eröffnen.“