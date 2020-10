Lokale Krimis gewinnen mehr und mehr an Beliebtheit. Jetzt gibt es zum ersten Mal auch eine Sammlung mit spannenden Geschichten aus Borgfeld, die größtenteils frei erfunden sind, teilweise aber auch auf historischen Fakten basieren. (Peter Steffen/DPA)

Borgfeld. So viele dubiose Gestalten, so fiese Intrigen und üble Machenschaften gab es in Borgfeld wohl zuletzt im Mittelalter. 25 Krimis hat die Jury des diesjährigen, vom Kulturforum ausgelobten Schreibwettbewerbs „Tatort: Bremen-Borgfeld“ gelesen und die besten drei ausgewählt. Wer die Autoren sind, gibt das Kulturforum noch nicht preis.

Man kann sagen: Die Jury hatte bei ihrer Arbeit einen „Mordsspaß“. Jetzt, sagt Jürgen Linke, bekommen die Geschichten ihren letzten Schliff. Mitglieder der Schreibgruppe „Textmacher Borgfeld“ feilen noch hier und da, fügen die Krimis in ein Band zusammen und bereiten gemeinsam mit Verleger Helmut Donat den Druck vor. Am 26. November, so Jürgen Linke, soll die Präsentation des Buches stattfinden „voraussichtlich in der Fleetstube des Stiftungsdorfes Borgfeld – sofern Corona es zulässt“.

Wie die Jury mitteilt, haben sich vor allem Frauen ans Werk gemacht – „die meisten waren Autorinnen in der Altersklasse 50 bis 70 Jahre“, so Linke, der glaubt: „Dieses gute Echo auf unseren Aufruf kann als Beleg gesehen werden, dass es gelungen ist, Menschen in Borgfeld und umzu zum Schreiben zu motivieren“. Wie angekündigt, hat die Jury drei Teilnehmer für die Spitzenklasse nominiert. „Alle Autorinnen und Autoren, die in der Buchveröffentlichung vertreten sein werden, erhalten Gelegenheit, im Rahmen der Präsentation aus ihren Texten zu lesen“, so Linke.

Die besten Borgfeld-Krimis haben Jürgen Linke, Monika Hüls und Jörg Behrmann (von links) gesucht. Im November sollen sie veröffentlicht werden. (Antje Stürmann)

Und obwohl sich die Qualität der eingereichten Texte durchaus sehen lassen könne, habe das „Krimi-Team“, dem Dorothea Bunse-Winkler, Jörg Behrmann und Jürgen Linke selbst angehören, mit dem Lektorieren keine leichte Aufgabe übernommen: „Ohne die sachkundige und engagierte Unterstützung des Verlegers Helmut Donat, in dessen Verlag die Krimi-Sammlung erscheinen soll, wäre die Arbeit wohl kaum so qualifiziert möglich gewesen“, würdigt Linke.

Die Leser, verrät der Borgfelder, dürfen gespannt sein. In drei Fällen ermittele der wackere Dorfpolizist Alfred Meinke. Er findet in einem Krimi heraus, wer für den im Ratsspiekerpark aufgefundenen Toten verantwortlich ist. Meinke lüfte außerdem das Geheimnis einer Frau in Schwarz. „Aber auch Hauptkommissar Rudolf Hickel versteht sein Handwerk“, verweist Linke auf einen anderen Krimi. Im Dienstwagen rase dieser aus der Vahr nach Borgfeld, und dort schnappt er sich die Bösewichte, die während einer Kohlfahrt zugeschlagen und zwei Menschen das Leben genommen haben. „Das kann Rudolf Hickel nicht durchgehen lassen.“

Spannung trifft Humor

In zwei, wie Linke findet, „lesenswerten historischen Texten“ werde indes Borgfelds Vergangenheit lebendig. Das Fazit der Jury: „Viel Spannung und auch Humor warten auf die Leser.“ Wirkungsvoll ergänzt werden sollen die Krimi-Texte durch künstlerisch bearbeitete Fotos des Borgfelder Journalisten und Medienexperten Reinhard Wirtz. Die Gestaltung des Covers lag in den Händen von Ursula Gallenkamp-Behrmann, unter Verwendung eines Bildes von Anne Bendig.

In Kürze, so Linke, gehen die Borgfeld-Krimis in den Druck. „Verlag und Krimi-Team liegen also im Zeitplan und gehen davon aus, dass das Buch am 26. November wie geplant erscheinen kann.“ Rechtzeitig, um bei vielen Familien auf dem Gabentisch zu liegen, so Linke mit einem Augenzwinkern. Der Borgfelder Kinderbuchladen in der Ortsmitte hat nach Angaben Linkes zugesagt, die Borgfeld-Krimis zu verkaufen. Darüber hinaus sollen auch andere Buchläden in der Umgebung beliefert werden.