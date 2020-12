An der Fassade des Worpsweder Barkenhoffs prangt ein wahrhaft mörderischer Hingucker. (Worpsweder Museumsverbund)

Die Kunst von Susanne Kutter ist destruktiv und brachial. Fast schon filigran wirkt dagegen der Schriftzug, den die Berlinerin, die aktuell zum Paula Modersohn-Becker-Kunstpreis nominiert ist, an der Fassade des Barkenhoffs anbringen ließ. Der nur aus der Nähe zu lesende Satz „I will kill you anyway“ („Ich werde dich trotzdem umbringen“) steht allerdings inhaltlich im krassen Kontrast zur optischen Leichtigkeit, die ein wenig an Neonröhren-Werbung vergangener Jahrzehnte erinnert. Als ein Hinweis auf die Ausstellung zum Kunstpreis, die nach wie vor hinter verschlossenen Türen im Barkenhoff und in der Großen Kunstschau auf Besucher wartet, soll dieser mörderische Hingucker in vier Metern Länge fungieren. Man kann den Titel so verstehen, dass, auch wenn die Werke zurzeit nur in virtueller Form zugänglich sind, man den Katastrophen und dem Sicherheitsverlust, also dem, was Kutter inszeniert, dennoch nicht entgehen kann. Nur weil die Kunst nicht sichtbar ist, passieren die alltäglichen Tode – die realen wie die im übertragenden Sinn – weiter. Und nicht zuletzt stellte das Werk angesichts einer Pandemie und der damit verbundenen Diskussionen die Frage nach dem Wert eines Menschenlebens.