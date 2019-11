Bürgermeister Kristian Tangermann (hinten) mit den Organisatoren des Lilienthaler Advents (von links): Regine Moll, Renate Bähr, Elke Barkhoff, Armin Bielski, Birgit Mara Hopp und Hans-Walter Kochanek. Der Stern im Vordergrund soll als Wegweiser dienen. (C. JASPERSEN)

Lilienthal. Besinnung ist gut, Begegnung ist besser. Die Adventszeit soll den Menschen in Lilienthal die Möglichkeit bieten, ihre Gemeinde ein bisschen besser kennenzulernen und zugleich mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Daher hat ein Netzwerk engagierter Menschen zum mittlerweile fünften Mal seit 2015 den „Lilienthaler Advent“ organisiert. An fast jedem der 24 Dezember-Tage bis Weihnachten öffnen Einrichtungen, Vereine und Geschäfte ihre Türen für Besucher und schaffen auf diese Weise Begegnungsmomente.

Das Angebot ist so vielfältig wie die Gemeinde selbst. Es gibt Kinoabende und Bastelnachmittage, Weihnachtsfeiern und Adventsandachten. Und natürlich darf im Advent auch der Gesang nicht zu kurz kommen. So lädt der Chor Trupe zum Beispiel am 15. Dezember um 15 Uhr zu einem Offenen Weihnachtsliedersingen in die Martinskirche ein. Das Ganze sei mal aus einer Chorprobe entstanden, sagt Chor-Vertreterin Tanja Garms. Es sei so gut gelaufen, dass man kurzerhand ein Mitmachkonzert daraus gemacht habe. Und Heike Wilhelm vom Geschäft Exclusiv Mobil an der Hauptstraße veranstaltet am 21. Dezember ab 16 Uhr ein Lichterfest, das von Gesprächen über Ehrenamt und Integration begleitet wird. Eine zugewanderte Familie wird das Fest kulinarisch begleiten, und so soll auch hier Begegnung möglich werden.

Etwa die Hälfte der 40 Veranstaltungen hätte auch ohne den Rahmen des Lilienthaler Advents stattgefunden, sagen die Organisatoren, die andere Hälfte, darunter das Lichterfest, sei extra für diese Reihe entworfen worden. Dabei freue man sich vor allem darüber, dass mit dem Tierschutzverein, dem Nabu, der Feuerwehr St. Jürgen, der Frauen-Frühstücksrunde, dem Yogagarten und eben Exclusiv Mobil neue Partner gewonnen werden konnten, die sich mit einem Angebot beteiligen. Damit dann am Ende auch was los ist bei den Veranstaltungen, seien nun alle Beteiligten aufgerufen, Werbung für den Lilienthaler Advent und für die eigene Sache zu machen, sagt Mitorganisator Hans-Walter Kochanek.

Bürgermeister Kristian Tangermann, der den Lilienthaler Advent als Schirmherr begleitet, sieht in den Veranstaltungen eine wertvolle Möglichkeit, Begegnungen und neue Einblicke zu schaffen. Angesichts von jährlich gut 1000 Neuanmeldungen in der Gemeinde müsse man überlegen, wie man diese Menschen erreicht: „Da ist der Lilienthaler Advent eine ganz wunderbare Gelegenheit.“

Fast alle Veranstaltungen sind kostenlos, an den Eingängen soll ein beleuchteter, gelber, achtstrahliger Stern den Weg weisen. Das Programm ist auf Faltblättern einsehbar, die in vielen Geschäften ausliegen, auch online kann man es unter der Adresse www.engagiertes-lilienthal.de/lilienthaleradvent einsehen. Und in der WÜMME-ZEITUNG werden wir täglich auf das Programm hinweisen.

Zur Sache

„Schlag den Bürgermeister“

Zum Auftakt des Lilienthaler Advents wollen die Veranstalter keine Reden schwingen, sondern Taten sehen. In Anlehnung an eine Fernsehshow haben sie sich das Format „Schlag den Bürgermeister“ ausgedacht. Lilienthalerinnen und Lilienthaler können Kristian Tangermann am Montag, 2. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr im Alten Amtsgericht, Klosterstraße 21, zum sportlichen Wettkampf herausfordern. Disziplinen gibt es mehrere: Tischkicker, Vier gewinnt, Kniebeugen oder Armdrücken, und wer mag, kann auch eigene Vorschläge einbringen. Die Herausforderung ist mit einer Spende für ein Jugendprojekt verbunden. Aber, so hieß es, wenn ein Jugendlicher komme, um mit Tangermann für 50 Cent zu kickern, dann sei das auch okay.