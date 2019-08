Dieses Motorrad der Marke Honda wurde am Wochenende in Lilienthal gestohlen. (fr)

Lilienthal. Ein Motorrad der Marke Honda ist vom Gelände eines Motorradhandels in der Straße „Beim neuen Damm“ in Lilienthal gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, muss der Diebstahl zwischen Sonnabendabend und Montagvormittag passiert sein. Die Täter flüchteten unerkannt mit dem Fahrzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 04791/ 3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen. Auch der Eigentümer der Maschine hat sich in der Redaktion gemeldet und ein Foto des Motorrades übermittelt. Es sei sehr auffällig foliert und daher sozusagen ein Einzelstück, welches leicht zu identifizieren wäre. Der Eigentümer hofft nun auf Hilfe bei der Suche nach dem Motorrad.