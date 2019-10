Zwei Menschen wurden bei dem Unfall in Grasberg verletzt. (Friso Gentsch)

Grasberg. Laut Polizei war sie am Vormittag im Konvoi mit zwei anderen Motorradfahrern auf der Wörpedorfer Straße in Richtung Tarmstedt unterwegs. In diesem Augenblick wollte ein 18-jähriger Autofahrer in Höhe des Mühlendamms auf die Landesstraße abbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Kradfahrerin. Sie wurde bei dem Zusammenstoß schwer, der Fahranfänger leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.