Borgfeld hat ein Müllproblem – hier ein Beispiel aus dem Ratsspieker Park. (fr)

Borgfeld. Die Serie von Mülldelikten in Borgfeld reißt nicht ab. Das teilt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe erneut mit. Zudem häufen sich Meldungen von Vandalismus – wie am Gemeindehaus der evangelischen Kirche und am Aussichtsturm am Hodenberger Deich (wir berichteten). In der vergangenen Woche sichteten Spaziergängerinnen im Ratsspieker Park wiederholt Müllberge auf Bänken und am Spielplatz, berichtet Bramsiepe. Auch Kontaktpolizist Holger Eichhorn ermittelt in Sachen Müll. „Leider erfahre ich oft nur über Umwege davon“, sagt er auf Nachfrage. Die Schwere der Delikte sei sehr unterschiedlich, erklärt der Borgfelder Kontaktpolizist. „Oft sind es feiernde Jugendliche, die ihren Müll hinterlassen – aber das sind nicht immer die gleichen“, meint Eichhorn. Er habe nach den jüngsten Vorfällen im Ratsspiekerpark um verstärkte Streifeneinsätze gebeten. Seit der Pandemie beobachte er ein „verändertes Bild“ in Borgfeld.

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe will dem Beirat vorschlagen, den Bremer Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit (Vaja), einzuladen, um mit Streetworkern über die Problematik zu beraten. Er bittet Anwohner bei Ruhestörungen die Polizei zu rufen.

Doch nicht nur Jugendliche entsorgen ihren Müll im öffentlichen Raum, stellt Eichhorn klar. Unbekannte hätten Sperrmüll am Großen Moordamm abgeladen, in Borgfeld-West wurde ein Kanister, in dem Altöl vermutet wurde, gesichtet. Farbeimer wurden auf dem Fahrradweg neben der Borgfelder Flutbrücke zwischen Borgfeld und Lilienthal gefunden, im Juni musste der Spielplatz am Kiebitzbrink nach einer Party für mehrere Tage gesperrt werden, die Täter hatten Speisereste, Leergut und Unrat in großen Mengen hinterlassen. Die Polizei habe drei Personen gestellt und Anzeige erstattet. „Die Ereignisse reihen sich aneinander“, sagt Bramsiepe.

Zuvor wurden im Naturschutzgebiet Sodenstich an einem Graben in den Borgfelder Wümmewiesen alte Schaumstoffmatratzen und Bretter illegal abgeladen. Auch in Timmersloh sei Hausmüll sowie auch Sperrmüll in der Landschaft entsorgt worden.

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe lässt illegal entsorgten Müll in der Regel schnellstmöglich abtransportieren und ist für Hinweise aus der Bevölkerung weiterhin dankbar.

Mit der App Mängelmelder könnten Ordnungswidrigkeiten mit Foto dokumentiert und an die Behörde gemeldet werden, erklärt der Borgfelder Kontaktpolizist Eichhorn. „Je schneller der Müll weg ist, desto weniger kommt dazu“, sagt er. Informationen nehme außerdem das Ordnungsamt entgegen. Ansprechpartner in Sachen Müll ist die Bremer Stadtreinigung, Telefon 0421/ 361 36 11 (E-Mail: info@dbs.bremen.de).