Auch die Aso-Mitarbeiter sollen Heiligabend unter dem Baum verbringen. Daher setzt der Entsorger mehr Fahrzeuge ein und verändert an vier Tagen die Tourenplanung. (Anne Werner)

Landkreis Osterholz. Die Zeiten für die Müllabfuhr können sich wegen der Feiertage in den kommenden Wochen verschieben. Das hat der Abfall Service Osterholz (Aso) mitgeteilt. Demnach werden an den Sonnabenden 19. Dezember und 2. Januar sowie am 24. und 31. Dezember zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Statt wie gewöhnlich zehn wird die Aso an diesen Tagen jeweils 13 Fahrzeuge auf die Strecke bringen. Nach Auskunft einer Aso-Sprecherin will man dadurch erreichen, dass die Mitarbeiter mittags wieder zu Hause sein und wie die meisten anderen Menschen die Nachmittagszeit mit ihren Familien verbringen können. Dies habe man auch in den vergangenen Jahren so gehalten. Daher würden Straßen, in denen der Müll sonst in aller Regel nachmittags abgeholt wird, schon am Vormittag angefahren. Der Entsorger erinnert daran, dass die Behälter generell morgens ab 6.30 Uhr zur Leerung an der Straße bereitstehen müssen.