Pierre Voigt (links) und Benjamin Haar haben reichlich Müll gesammelt. (Pankoke)

Worpswede. Aus dem geplanten Frühjahrsputz ist zwar coronabedingt ein Herbstputz geworden, aber mit dem Ergebnis sind alle Beteiligten dennoch zufrieden. Wie berichtet hatten der Hammehafen Worpswede und die örtliche CDU zum zweiten Hammeputz eingeladen. Bei sonnigem Herbstwetter kamen 32 Helfer zusammen, die mit vier Kanus die Hamme befuhren und vom Wasser aus Müll sammelten. Aber auch an Land wurden sie fündig. Dabei kamen neben viel Kleinkram auch unerwartete Funde, wie ein Feuerlöscher, eine 50-Liter-Gasflasche, Autoreifen und wie im Vorjahr auch reichlich Leergut, zutage. Insgesamt wurden eineinhalb Kubikmeter Müll aus der Landschaft geborgen.

Die fleißigsten Sammler waren Pierre Voigt und Benjamin Haar, die mit ihrem Kanu eine ganze Schubkarre voll Müll zwischen der Eisenbahnbrücke und Melchers Hütte fanden. Sie und alle anderen Helfer wurden mit Bratwurst, Waffeln und Getränken belohnt. Die beiden Initiatoren Ralf Soujon und Heiko Pankoke waren voll des Lobes: “Wir sind begeistert, dass sich so viele beteiligen und die Hamme und die angrenzenden Bereiche vom Müll befreien. Besonders stolz sind wir auf die jüngsten Sammler, die sich so für die Umwelt engagieren. Jetzt kann das Gebiet um den Hammehafen in seine wohlverdiente Winterpause gehen."