Lilienthaler haben am Wochenende ihren Ort aufgeräumt. (fr)

Lilienthal. Knapp 60 Menschen haben sich am Sonnabend in Lilienthal an einer Müllsammelaktion beteiligt. Dem Aufruf der Initiative „Lilienthal räumt auf“ waren rund drei Dutzend jugendliche Pfadfinder und mehrere engagierte Bürgerinnen und Bürger gefolgt, wie Initiator Manfred Kiehn bilanzierte. Auch die Lilienthaler Initiativen Engagiertes Lilienthal sowie die Initiative Mobilität unterstützten demnach die Aufräumaktion, die etwa zwei Stunden dauerte. Hilfe in Form von zur Verfügung gestellten Müllzangen und Müllbeuteln kam auch vom Abfall-Service Osterholz sowie vom Landkreis, der einen Container aufstellte. Der war auch nötig, denn am Ende hatten die Sammler etwa 60 Müllsäcke mit Unrat zusammengetragen. Nach diesem Erlebnis riefen die Organisatoren ihre Mitmenschen dazu auf, sich stärker um die Müllvermeidung zu bemühen.