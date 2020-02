Eimerweise Müll will die Initiative "Lilienthal räumt auf" auch am 14. März einsammeln. Dafür braucht sie Hilfe. (Christian Kosak)

Lilienthal. An vielen Ecken und Enden Lilienthals sammelt sich der Müll an. Ob am Falkenberger Kreisel, an der Entlastungsstraße oder im Bereich der Schoofmoor-Turnhallen – Manfred P. Kiehn und Bettina Wolpmann Macion fallen auf Anhieb zig Stellen ein, an denen die Menschen ihren Unrat achtlos in die Landschaft werfen. Das ganze Jahr über sind die beiden Gründer der Initiative „Lilienthal räumt auf“ zumeist als Einzelkämpfer unterwegs, um das aufzusammeln, was andere weggeschmissen haben. Doch jetzt soll wieder einmal eine Gemeinschaftsaktion daraus werden. Am 14. März, einem Sonnabend, steht ein groß angelegter Frühjahrsputz auf dem Plan, der vor allem dann erfolgreich verläuft, wenn möglichst viele Freiwillige mitmachen.

Treffpunkt ist wie immer um 10 Uhr der Schoofmoor-Parkplatz. Von dort aus sollen die Helfer dann grüppchenweise im Gemeindegebiet ausschwärmen. Wer das kennt, bringt seine eigenen Handschuhe oder vielleicht auch einen Eimer mit. Vor Ort werden aber ebenfalls Gummihandschuhe und Müllbeutel verteilt, die den Mitstreitern die Arbeit erleichtern, wenn sie sich in die Büsche schlagen. Jetzt, im Frühjahr, seien auch die kleineren Müllschnipsel noch überall gut zu sehen. Über den Sommer hinweg wachse nicht nur im Wortsinn Gras darüber. Die voll gesammelten Tüten werden nach bewährter Art an den Bushaltestellen abgestellt und später per Anhänger eingesammelt. Auf dem Bauhof der Gemeinde im Gewerbegebiet steht ein Container parat, in dem die Müll-Fracht landet.

Unzählige Dosen und Flaschen

An den vorangegangenen Aktionen haben sich meistens um die 30 Leute beteiligt, doch eine Obergrenze gibt es nicht. „Es gibt leider viel zu tun und viele fleißige Hände werden dringend gebraucht“, sagt Manfred P. Kiehn. Besonders schlimm sieht es nach seinen Beobachtungen manchmal am Falkenberger Kreisel aus, auf dem Park-and-Ride-Platz neben der Endhaltestelle der Straßenbahn. Bettina Wolpmann-Macion wünscht sich, dass auch im hinteren Bereich Müllbehälter aufgestellt werden, doch dieser Anregung ist die Gemeinde bisher nicht nachgekommen. Auch am Taxi-Stand sieht es wüst aus, vor allem sind es dort die Zigarettenkippen, die dort zuhauf im Regenwassergully landen. Zweiter Müll-Hotspot ist der Parkplatz zwischen Lilienthal und Grasberg an der Landesstraße 133, dort wo die Maler-Skulptur steht. Gerade erst vor zwei Wochen hat Bettina Wolpmann Macion dort aufgeräumt und wieder reichlich Dosen und Schnapsflaschen entsorgt, die offenbar von Brummi-Fahrern hinterlassen wurden, die dort eine Rast eingelegt haben. „Es liegt unsagbar viel Müll in den Flurgräben, entlang der Straßen, in den Gewerbegebieten, auf Parkflächen, in der Ortsmitte, rings um die Supermärkte, Schulen und Altenheime oder die Sportanlagen. Man kann sich nicht vorstellen, was die Leute alles wegschmeißen“, weiß Kiehn zu berichten

Um Abhilfe zu schaffen, setzt die Initiative darauf, am 14. März möglichst viele Mitmenschen begrüßen zu können, die mit anpacken wollen. Alle Lilienthaler, besonders aber die Neubürger aus den jungen Wohngebieten, seien eingeladen. Nach getaner Arbeit können sich die Teilnehmer gemeinsam stärken. Im Vereinsheim des SV Lilienthal/Falkenberg werden Snacks, Würstchen und Getränke bereit gestellt.

Zuschüsse von der Gemeinde Lilienthal erhalten die ehrenamtlichen Helfer für ihre Arbeit nicht. Es gibt drei Betriebe, die das Engagement als Sponsoren unterstützen, ansonsten bezahlt die Initiative die benötigten Utensilien oder auch das Benzin aus eigener Tasche. Insofern hätte auch niemand von ihnen etwas gegen eine Spende einzuwenden. „Lilienthal räumt auf“ hat inzwischen eine eigene Homepage, auf der über die Arbeit informiert wird und auch Kontaktdaten genannt sind. Bettina Wolpmann Macion plant über die große Müllsammelaktion hinaus, sich einmal im Monat mit Gleichgesinnten zum gemeinsamen Müll sammneln im kleineren Rahmen zu treffen.

Auch die Lilienthaler Sportvereine klinken sich ein und starten mit ihren Mitgliedern an verschiedenen Terminen im Frühjahr eigene Aufräumaktionen rund um die Sportstätten und Turnhallen. Manfred P. Kiehn koordiniert das Ganze als Vorsitzender des Lilienthaler Sportkonferenz, der Interessengemeinschaft, zu der sich die Lilienthaler Sportvereine zusammengeschlossen haben. Dort liegt auch die Keimzelle für den gemeinsamen Gemeindeputz. Vor 27 Jahren ging vom damaligen Vorsitzenden Egon Hastedt die Initialzündung für die Aufräumaktion aus.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es im Internet unter www.lilienthal-raeumt-auf.de oder beim Organisator Manfred P. Kiehn unter der Mobil-Telefonnummer 0172/5 45 15 16.