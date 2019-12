Sich Ziele setzen, ein sinnvolles Ehrenamt ausüben, neugierig bleiben, von eigenem Können etwas abgeben – das alles könnte das eigene Leben jenseits der Erwerbstätigkeit bereichern, findet Franz Müntefering. (Bernd Thissen)

Drei Ratschläge hält Franz Müntefering für mehr Lebensqualität im Alter parat: Laufen, Lernen, Lachen. Der ehemalige SPD-Spitzenpolitiker und frühere Arbeitsminister kommt nach Lilienthal und spricht auch übers Älterwerden. Das hält der 79-Jährige für eine spannende Sache. Müntefering, der heute Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) ist, wird am Dienstag, 28. Januar, ab 18 Uhr einen Vortrag in Murkens Hof, Klosterstraße 25, halten. Anschließend gibt es ein Gespräch. Der frühere SPD-Chef, bekannt für seine kurzen Sätze, wird auch über die Bildung im Zusammenhang mit dem Älterwerden referieren. Sich Ziele setzen, ein sinnvolles Ehrenamt ausüben, neugierig bleiben, von eigenem Können etwas abgeben – das alles könnte das eigene Leben jenseits der Erwerbstätigkeit bereichern, findet Müntefering. Der Eintritt an der Abendkasse kostet sechs Euro.