Auch die Große Kunstschau in Worpswede hat ihr Jahresprogramm für 2021 umstellen müssen. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Der erneute Lockdown hat Auswirkungen auf die Ausstellungsplanungen der Worpsweder Museen. Projektmanagerin Gesa Jürß hofft auf Wiedereröffnungen im Laufe des März. Neben einer Verlängerung der aktuellen Ausstellung zum Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis käme es davon ausgehend zu weiteren Verschiebungen im Programm. Die Ausstellung zum Kunstpreis, der am 14. November 2020 hätte verliehen werden sollen, ist bislang nur online unter www.worpswede-museen.de zu sehen. Die Laufzeit ist bis 30. Mai verlängert worden. Die zunächst auf den 4. Februar verschobene Jury-Sitzung soll nun am 19. April stattfinden, notfalls ebenfalls online. Die Preisverleihung ist auf den 28. April terminiert. In der Folge verschieben Barkenhoff und Große Kunstschau die gemeinsame Ausstellung „Wir – Bilder für eine neue Kunst des Zusammenlebens“ auf den Zeitraum 20. Juni bis März 2022.

Das Haus im Schluh holt die Jubiläumsausstellung „Martha Vogeler. Leben mit der Kunst“ vom 20. März bis 7. November nach. Im Winter folgt dann wie geplant „100 Jahre Haus im Schluh. Stätte künstlerischer Produktion“. Auch die Sonderausstellung „Meckseper, Janssen, Piening. Grafik und Objekte“ in der Kunsthalle wird bis 6. Juni verlängert, ab Herbst präsentiert das Haus Hans-Georg Rauch. Im Sommer stehen Themen zum „Frauenort Worpswede“ im Fokus. Dazu zeigt die Kunsthalle Bilder von Frauke Migge und das Modersohn-Haus die Sonderausstellung „Paula in Worpswede“.