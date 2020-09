Das Findorffhaus auf der Osterholzer Museumsanlage steht unter Denkmalschutz. Der Moorkolonisator ließ das ehemalige Amtshaus des Klostervogts 1753 erweitern. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Für die Freunde und Förderer der Osterholzer Museumsanlage dürfte in Kürze eine lange Zeit des Bangens enden: Zweieinhalb Jahre nach dem Rückzug der Kulturstiftung Anfang 2017 hatte der Förderverein im Vorjahr eine gemeinnützige GmbH gegründet und damit einen neuen Vertragspartner für den Landkreis Osterholz als Eigentümer des Ensembles installiert. Nachdem der Kreis die sanierungsbedürftige Anlage von der Kulturstiftung Osterholz auch förmlich zurück erhalten hatte, wurde zuletzt um eine Vereinbarung mit den künftigen Betreibern gerungen. Der Ausschuss für Kreisentwicklung stimmte jetzt mit großer Mehrheit für den Entwurf, mit dem augenscheinlich beide Seiten halbwegs leben können.

„Wenn von den Beteiligten keiner rundum zufrieden ist, dann ist es ein guter Vertrag“, urteilte Wilfried Pallasch. Der Abgeordnete der Bürgerfraktion sagte, er werde einen guten Tropfen entkorken, wenn der Kreisausschuss am 22. September dem Ausschussvotum folgt. „Ich bin hocherfreut, denn die Museumsanlage ist ein Kristallisationspunkt für Osterholz und den ganzen Landkreis.“

Wer mäht den Rasen?

Sorgen bereitet ihm, dass dem Verein auch die Pflege der Grünanlagen auferlegt werden soll. Das hatte auch Geschäftsführer Norbert Nowka während der Fragestunde zu Sitzungsbeginn bemängelt. Pallasch sagte, als die Kulturstiftung an der Bördestraße 42 das Sagen hatte, habe sich stets der Landkreis um die Gartenpflege gekümmert.

Doch laut Vertragsentwurf soll der Posten künftig im Landkreis-Zuschuss enthalten sein, der als Betriebskostenzuschuss 100 000 Euro vorsieht und zudem weitere 80 000 Euro für die Gebäudeunterhaltung wie Energie und Versicherungen. Das Budget der Ehrenamtlichen werde mit der Gartenpflege zusätzlich relativ stark belastet, hatten Pallasch und Nowka argumentiert.

Dezernent Dominik Vinbruck versprach, die Verwaltung werde über dieses Vertragsdetail bis zum Kreisausschuss nachdenken. Ein höherer Betriebskostenzuschuss aber komme aus seiner Sicht erst nach der Sanierung des Findorffhauses infrage. „Unsere Mittel sind endlich“, sagte Vinbruck und verwies darauf, dass der Landkreis jährlich 120 000 Euro Kapitaldienst für die Amtshaus-Sanierung zu schultern haben werde. Generell aber biete der Entwurf „eine gute Basis für die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“. Eine ordentliche Kündigung ist frühestens nach fünf Jahren möglich; sie solle aber möglichst auch dann kein Thema sein, so Vinbruck.

Sanierung wird teuer

Björn Herrmann (SPD) bemühte in seiner Stellungnahme zur Museumsanlage, die unter anderem das Norddeutsche Vogelmuseum beherbergt, die Tierwelt: „Ich bin froh, dass wir die Kuh vom Eis haben“, bekannte der Sozialdemokrat. Museumsfreunde und Landkreis hätten jeweils ausgewachsene Kröten schlucken müssen; er sei dankbar, dass sie sich nun weitestgehend geeinigt hätten, so Herrmann. „Jedes andere Ende wäre aber auch ein Desaster geworden.“ Wegen des kulturellen Erbes stehe der Landkreis nun mal in der Pflicht, die historische Anlage zu erhalten. Doch dafür sei eine stattliche Summe nötig, so Hermann weiter. Wenn es an die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses gehe, mit der das Ausschussvotum die Verwaltung nun ausdrücklich beauftragt, sei mit Kostensteigerungen zu rechnen. Eine grobe Schätzung belief sich schon vor Jahren auf zwei Millionen Euro.

Reinhard Seekamp (Linke) sagte, er halte diese Zahl für unrealistisch. Der Investitionsstau sei immens, der Aufwand unverhältnismäßig. Trotz dieser Bedenken werde er aber nicht mit Nein stimmen, so Seekamp. „Ich sehe auch ein großes ehrenamtliches Engagement, und das ist ein sehr positiver Aspekt.“

Harm Bruns von den Grünen blieb zugeknöpft: „Ich wünsche alles Gute, aber ein Großteil unserer Fraktion ist nicht davon überzeugt, dass sich die Museumsanlage zu einem überregionalen Juwel entwickelt.“ Bruns räumte ein, er sehe zwar auch die hoffnungsvollen Ansätze, es handele sich aber doch in erster Linie um eine Osterholzer Angelegenheit, und lokale Dinge seien keine Landkreissache. Wilfried Pallasch widersprach sofort: Osterholz sei nichts weniger als der Namensgeber für den Landkreis und eine Keimzelle der Region. Er stelle die Ortsbezeichnung in seinen Worten auch deswegen voran, um die Mitverantwortung der Stadt Osterholz-Scharmbeck hervorzuheben, die bei der Museumsanlage bisher außen vor ist: „Glauben Sie mir, dass ich auch im Rathaus dafür streite, dass sich die Stadt zum Stellenwert der Museumsanlage bekennt.“

Zukunft fürs Bauernhaus

Von Dominik Vinbruck wollte Pallasch wissen, was aus dem reetgedeckten Bauernhaus schräg gegenüber dem Findorffhaus wird. Im Herbst 2019 war das Gebäude provisorisch mit einer Plane abgedeckt worden, dabei ist es bis heute geblieben. Im Dezember-Kreistag hatte Landrat Bernd Lütjen versprochen, der Landkreis werde das Gebäude erhalten und auch größere Folgeschäden vermeiden. „Auf das Wort des Landrats können Sie zählen“, sagte Vinbruck jetzt. Das Landkreis-Amt für Immobilienmanagement sehe sich das Dach an und werde das Haus „so erhalten, dass es eine lange Zukunft hat.“ Dies könne aber auch bedeuten, dass die Abdeckfolie noch bis 2021 auf dem Dach bleibe, so der Dezernent.

Eine Modernisierung des Anbaus mit dem Vogelmuseum oder gar ein neues Empfangsgebäude westlich vom Amtshaus sei für den Landkreis momentan kein Thema, setzte Vinbruck hinzu. Gleiches gelte für die museale Ausstattung im Inneren des Findorffhauses. „Ich warne da vor hochfliegenden Plänen.“ Vinbruck spielte damit an auf die Skizze eines Betriebskonzepts, die die Museumsfreunde vorgelegt hatten. Für den Landkreis stehe bei der Sanierung des einstigen Amtssitzes der Erhalt der Bausubstanz im Vordergrund; dazu wolle die Verwaltung Fördermittel beschaffen, aber die Erweiterungsvisionen des Fördervereins nicht durchkreuzen.