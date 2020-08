Die international besetzte Band Tolyqyn tritt ab 20 Uhr im Saal der Music Hall auf. (Iveta Rysava)

Nach den zwei Gastspielen auf der Lilienthaler Freilichtbühne und einen Tag vor ihrem dritten Konzert unter freiem Himmel in diesem Sommer – mit Stefan Stoppok auf dem Worpsweder Dorfplatz – gibt es am Freitag, 4. September, auch wieder Livemusik in der Music Hall. Die international besetzte Band Tolyqyn tritt ab 20 Uhr im Saal an der Findorffstraße auf. Tolyqyn kommen aus Berlin, die drei Musiker aber stammen aus Kanada, Polen und Israel. Gemeinsam kreieren sie einen wilden, tanzbaren Crossover aus Funk, Rock, Jazz, Pop und weltmusikalischen Bezügen. Allerdings gibt es keine Eintrittskarten für dieses Konzert im freien Verkauf. Da aufgrund der Corona-Regelungen nur eine geringe Anzahl Besucher vor Ort sein darf, werden sämtliche Tickets an Mitglieder des Freundeskreis der Music Hall und über Radio Bremen 2, den Kooperationspartner für diesen Abend, verlost. Unter www.radiobremen.de, Stichwort „Veranstaltungen“, soll es in Kürze Informationen dazu geben, wie man an Karten kommt. Allen anderen bleibt nur die Radioaufzeichnung des Auftritts, die am 10. Oktober ab 22 Uhr gesendet werden soll.