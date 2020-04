Club ohne Konzerte und Publikum: Uli Kern und Doris Fischer vom Vorstand der Music Hall Worpswede im leeren Saal. (Lars Fischer)

Seit dem 11. März können aufgrund der Corona-Pandemie in der Music Hall keine Konzerte mehr stattfinden, und wann das wieder möglich sein wird, kann niemand seriös vorhersagen. Die Befürchtungen des Vereinsvorstands sind groß: „Die Beschränkungen im öffentlichen Leben werden zwar irgendwann gelockert werden, größere Veranstaltungen wie Konzerte könnten aber noch für einen weitaus längeren Zeitraum untersagt bleiben – länger als wir alle uns das vorstellen können und wollen.“ Das bedrohe die wirtschaftliche Existenz, deswegen habe sich der Club entschlossen, zu einer Spendenaktion aufzurufen.

Die laufenden Kosten für den Saalbetrieb fallen fast unvermindert weiter an, während auf nicht absehbare Zeit die Einnahmen fehlen. Zudem sei der Kartenvorverkauf für Konzerte in der ferneren Zukunft nahezu komplett zum Erliegen gekommen, berichtet die Vereinsvorsitzende Doris Fischer. „Der riesige Fehlbetrag, der auf diese Weise entsteht, lastet als monströse Hypothek auf dem, was wir uns alle wünschen: Dass die Lichter wieder angehen und wir die Music Hall als freien und unabhängigen Kulturbetrieb weiterführen können.“

Der Vereinsvorstand hat unter dem Titel „Help Us Make It Through the Night“ einen Spendenaufruf in ihrem Newsletter verbreitet und auf die Website www.musichall-worpswede.eu gestellt. Von dort gelangt man zur gemeinnützigen, in Deutschland ansässigen Plattform www.betterplace.org, über die die Kampagne läuft. Da die Music Hall als Verein geführt wird und als gemeinnützig anerkannt ist, wird für jede Spende eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt automatisch ausgestellt. Die Gelder kommen bis auf die Transaktionsgebühren zu 100 Prozent bei der Music Hall an. „Jede Spende, jeder Euro hilft uns und trägt dazu bei, dass wir mit Euch gemeinsam wieder grandiose Konzerte und berauschende Feste in der einzigartigen Atmosphäre unserer Music Hall feiern können“, heißt es in dem Aufruf.

Auch während der Schließung ist das Büro des Clubs wochentags von 11 bis 12 Uhr telefonisch unter 04792/ 95 01 39 oder per E-Mail an info(at)musichall-worpswede.de erreichbar.