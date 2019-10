Ingo Stoevesandt sammelt außergewöhnliche Musikinstrumente aus dem südostasiatischen Teil dieser Welt. (FOTOS. Christian Kosak)

Grasberg. Befindet man sich im Wohnzimmer von Ingo Stoevesandt in seinem Grasberger Haus, verweist nur das Klavier und die Gitarre auf einen Bezug zur Musik. Dass sich Stoevesandt einer ganz besonderen Leidenschaft und Berufung verbunden fühlt, wird erst ein Stockwerk höher in seinem Arbeitszimmer deutlich: ein kleiner Raum, an den Wänden kaum noch Platz. Hier befinden sich außergewöhnliche Musikinstrumente. Flöten, Saiteninstrumente, Trommeln, Zittern, Membranophone und Klangschalen aus einer fernen Welt. Archaisch muten diese Instrumente an. Hergestellt sind sie aus Bambus und anderen Naturmaterialien. Scheinbar mit einfachen Methoden hergestellt und doch so wichtig für die verschiedenen ethnischen Gruppen, um ihre Traditionen zu wahren. Sie stammen aus dem südostasiatischen Teil dieser Welt.

Ingo Stoevesandt, der auch als Musiklehrer und Musiker arbeitet, ist jedoch nicht nur Bewahrer und Sammler, er ist auch einer von wenigen Musikethnologen in Deutschland, die sich mit der Bewahrung und Erforschung von Musikinstrumenten dieser Region beschäftigen. „Insgesamt gibt es in Deutschland nur vier Forscher, die sich mit diesem Bereich auseinandersetzen“, erzählt Stoevesandt. Und Stoevesandt geht es nicht nur um das Sammeln, Erforschen und Bewahren – auf seinen Forschungsreisen, die er nach China, Kambodscha, Burma, Malaysia, Indonesien und zuletzt Sulawesi über viele Jahre unternommen hat, ist ihm auch das Spielen dieser Instrumente wichtig. Seine Sammlung ist inzwischen auf gut 300 verschiedene Instrumente angewachsen, ein Teil davon lagert verpackt und dokumentiert auf dem Dachboden, denn dafür wäre sein Arbeitszimmer zu klein. „Beim Zoll bin ich schon bekannt“, sagt Stoevesandt lachend, denn mit jeder dieser Reisen treffen auch neu entdeckte Instrumente in Deutschland ein.

Angefangen hat sein Interesse an südostasiatischen Klängen während seines Musikstudiums. Als er seine Diplomarbeit über Claude Debussy schrieb, fielen ihm die außereuropäischen Einflüsse in dessen Werk auf. Debussy habe auf der Weltausstellung 1888 in Paris Musik aus Japan gehört, die ihn bei seinen Kompositionen sehr beeindruckt und beeinflusst haben. Nach seinem Studium ist Stoevesandt das erste Mal in die Region gereist. Mit dem Rucksack war er in Vietnam, Laos und Kambodscha unterwegs, um sich auf Spurensuche zu begeben. Über ein halbes Jahr verbrachte er wenig später in Hanoi, arbeitete am Vietnamese Institute for Musicology und begann damit seine Tätigkeit als Musikethnologe. „Das war eine tolle Zeit“, schwärmt er noch heute.

Seitdem haben ihn die südostasiatischen Klänge nicht mehr losgelassen. Immer, wenn er Zeit und Geld hat, begibt er sich auf Reisen. Unter einfachsten Bedingungen rückt er in die entlegenen Regionen vor, wohnt in einfachen Hütten in den Dörfern, verzichtet auf jeglichen westlichen Komfort und bleibt solange, bis er die Instrumente erfasst, gehört, dokumentiert und auch spielen gelernt hat. „Das kann manchmal dauern“, so Stoevesandt, denn einige Instrumente würden nur zu speziellen Anlässen eingesetzt, beispielsweise bei Trauerzeremonien und Begräbnissen.

Bei seinen Beobachtungen geht es ihm auch um Traditionspflege. Viele Instrumente seien schon verschwunden und nur noch in entlegenen Regionen zu finden. So hat er auf seiner letzten Reise nach Sulawesi, eine indonesische Insel östlich von Borneo, ein Naturvolk besucht, um dort die rituellen und traditionellen Klänge zu erforschen. Zusammen mit den Musikern lebte er vor Ort eine Zeit lang zusammen, um sich den Forschungen zu widmen. „Man isst das Arme-Leute-Essen und wäscht sich im Fluss“, beschreibt Stoevesandt.

Jede Rückkehr nach Deutschland sei dann immer ein Kulturschock, aber er freue sich auch immer wieder über sein Bett und eine Toilette. Neben seinen Forschungen, die er auch in Publikationen veröffentlicht, steht das Bekanntmachen dieser fernöstlichen Klänge im Vordergrund. So sind auch Musiker aus Südostasien auf seine Initiative nach Deutschland gekommen und haben hier Konzerte und Veranstaltungen gehabt. Stoevesandt hat eine eigene Radiosendung „Musik aus Bambus, Stein und Seide“ dazu gemacht.

Am 26. Oktober wird Stoevesandt mit eigenen Kompositionen Klänge aus Südostasien darbieten. Zusammen mit der Organistin Lea Suter an der Arp-Schnitger-Orgel findet in der Grasberger Findorffkirche um 18 Uhr ein besonderes Konzert statt. Exotische Klänge aus den fernen Ländern werden sich mit eigenen Kompositionen von Stoevesandt an seinen Bambus- und Saiteninstrumenten, mit Gongs und Klangschalen mit der barocken Musik zu Schnitgers Zeiten mischen und eine Brücke bauen zwischen den Musikwelten und Traditionen. Für dieses Konzert hat Stoevesandt Kompositionen und Arrangements geschrieben, um die beiden Klangwelten zusammenzuführen. Daneben steht unter anderem Musik von barocken Komponisten wie Jan Petersoon Sweelinck, Franz Tunder und Girolamo Frescobaldi auf dem Programm.

Die Idee, die Klänge dieser beiden Welten zu verbinden, schlägt einen historischen Bogen zu der uralten Verbindung zwischen Asien und Europa: der Seidenstraße. Mit Handelsgütern reisten auch asiatische Traditionen und Musikinstrumente gen Westen. Nicht nur Stoevesandts Forschungen belegten, wie entscheidend die asiatischen Musikinstrumente die Entwicklung der Instrumente der westlichen Welt geprägt hätten und somit auch eine Verwandtschaft zur Orgel belegt werden könne, heißt es in der Ankündigung. Karten für das Konzert kosten zwölf Euro, ermäßigt fünf Euro.