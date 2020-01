Die kanadische Sängerin, Songschreiberin und Pianistin Ann Vriend gibt im April ein Sofakonzert in Borgfeld. (Ann Vriend)

Borgfeld. Die Ralf-Besser-Stiftung für Lebenswerte bietet bis zum Sommer ein buntes Programm an Unterhaltung. Mit dabei sind sowohl musikalische Stunden als auch ein Workshop, eine Lesung und ein Spielenachmittag. Höhepunkt ist das Sofakonzert der kanadischen Sängerin und Songschreiberin Ann Vriend im April.

Ungewöhnliche Instrumente aus Südostasien präsentiert am Sonntag, 26. Januar, ab 15 Uhr der Musiker Ingo Stoevesandt seinem Publikum. Motto: „Musik aus Bambus, Stein und Seide“. Die Instrumente dürfen von den Zuschauern ausprobiert werden. Der musikalische Nachmittag findet im Stiftungshaus, Upper Borg 147, statt.

Wer sich einen Tag mit der Frage „Wie möchten wir leben?“ auseinander setzen will, der kann am Sonnabend, 1. Februar, von 10 Uhr bis 17 Uhr am theaterpädagogischen Workshop von Franziska Botozynska mitwirken. Im Vordergrund steht der gemeinsame Austausch über die eigenen Werte und die eigene Biografie. Um Anmeldungen für das kostenfreie Angebot im Stiftungshaus wird unter Telefon 04 21 / 27 58 40 gebeten.

„Vorbild“ heißt das neueste Wertespiel der Stiftung. Im Rahmen des Wertecafés am Sonntag, 15. März, kann es zwischen 15 Uhr und 18 Uhr ausprobiert werden.

Eine szenische Lesung über den Dichter Christian Morgenstern, begleitet von klassischer Musik auf dem Klavier und der Flöte, findet am Sonntag, 15. März, von 19 bis 21 Uhr statt. Um Spenden wird gebeten.

Die monatlichen Musiker-Sessions des Musikers Rolf Engel finden auch in diesem Halbjahr wieder statt: Am Sonntag, 16. Februar, zwischen 15 und 20 Uhr sowie Sonntag, 10. Mai, zwischen 15 und 20 Uhr können alle Improvisationsfreudigen gemeinsam musizieren. Der Eintritt ist kostenlos. Wer teilnehmen möchte, meldet sich per Telefon an unter der Nummer: 04 21 / 2 76 96 31.

Ann Vriend ist eine kanadische Singer-Songwriterin und Pianistin, die schon einige Male im Fernsehen aufgetreten ist und mit Lisa Stansfield auf Tour war. Am Sonntag, 19. April, gastiert sie von 16 bis 19 Uhr bei der Ralf-Besser-Stiftung. Als Vorband ist Switch on gebucht. Die Karten kosten jeweils 16 Euro (ermäßigt: 12 Euro) und sollten per Telefon 04 21 / 2 76 96 31 reserviert werden. Die Stiftung erwartet eine große Nachfrage.

Beim Borgfelder Sommerfest am 13. bis 14. Juni wird auch die Ralf-Besser-Stiftung einen Stand aufbauen. Musikerin Sabine Mariss präsentiert am Sonnabend, 17. Oktober, ab 19 Uhr in den Räumen der Ralf-Besser-Stiftung ihre CD „Windspiel“. Der Eintritt zu dem Konzert beträgt 16 Euro (ermäßigt: 12 Euro), Reservierungen unter Telefon 04 21 / 2 76 96 31.