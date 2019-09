Der Sänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze tritt am 7. November im Ritterhuder Hamme-Forum auf. (Martin Huch)

Ritterhude. Es ist immer noch Sommer, wie ein Blick auf das Thermometer beweist. Doch im Veranstaltungszentrum Hamme-Forum in Ritterhude laufen längst die Vorbereitungen für die Herbstsaison. Auf dem Programm stehen Live-Musik, ein professioneller Foto-Workshop und ganz viel Comedy.

Gleich zu Beginn steigt eine deftige Wiesn-Sause. Natürlich dürfen bei der Oktoberfestparty am Freitag, 27. September, Weißbier und deftige bayerische Schmankerln nicht fehlen.

Ein Höhepunkt dürfte das Gastspiel von Heinz Rudolf Kunze am Donnerstag, 7. November, sein. Laut Veranstaltern erfindet sich der Sänger und Liedermacher nach mehr als 30 Bühnenjahren sowie nach unzähligen ausverkauften Shows mit Band und Streichern noch einmal ganz neu. In seinem neuen Solo-Programm „Wie der Name schon sagt” will sich Kunze akustisch und so persönlich wie nie präsentierten. Er wurde durch Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Finden Sie Mabel“ bekannt. 36 Studioalben hat er veröffentlicht und gilt als einer der wichtigsten politischen Songschreiber und deutschen Rockpoeten. Fans dürfen sich auf alte und neue Songs in einem neuen Gewand freuen.

Benjamin Jaworskyj, seines Zeichens Fotograf, Reise-Journalist, Fachbuchautor und Social-Media-Profi, ist bereits am Freitag, 4. Oktober, um 18.45 Uhr mit seinem Vortrag „Ein Abend voller Fotos, Tipps und Geschichten“ zu Gast im Hamme-Forum. Davor finden jeweils von 10 bis 17 Uhr Workshops zu den Themen Bildbearbeitung und Landschaftsfotografie statt. Infos und Tickets gibt es im Internet unter http://lernvonben.de.

„Fröher weer allns beter“, findet unterdessen der Kiebitzreiher Platt-Comedian Jens Wagner am Sonnabend, 12. Oktober. Wo ist sie geblieben, die gute alte Zeit, fragt sich der lustige Landwirt. Statt Coffee-to-go gab es eine gemütliche Kaffeepause unterm Eichenbaum, Kinder durften den ganzen Tag im Dreck spielen, und die Partnersuche fand nicht im Internet statt, sondern auf dem Kartoffelacker.

Moskauer Hunde

Kabarettist Max Uthoff nimmt am Donnerstag, 17. Oktober, in seinem neuen Programm „Moskauer Hunde“ in seiner gewohnt boshaft-sarkastischen Art das Wirken und Treiben in der aktuellen Politik unter die Lupe.

Zum nächsten Ritterhuder Ladies-Markt lädt das Hamme-Forum für Sonntag, 27. Oktober, ein. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr wird auf dem beliebten Second-Hand-Event wieder alles angeboten, was Frauenherzen höher schlagen lässt. Anmeldungen für Standplätze sind ab 10. September in der Geschäftsstelle des Forums möglich. Der Bremen-Vier-Comedy-Club kommt am Freitag, 8. November, mit Florian Simbeck, Özgür Cebe und Andreas Weber nach Ritterhude. Die Comedians zeigen Auszüge ihrer aktuellen Programme. Andreas Wagner ist ein Vater Ende 30 und lebt nach einer Trennung zum ersten Mal allein. Er erzählt vom Alltag als frischgebackener Junggeselle und von den Erlebnissen als Vater von zwei pubertierenden Söhnen. Özgür Cebe dagegen bezeichnet sich selbst als Stand-up-Kabarettist. Der gelernte Schauspieler sagt, er liebe diese Auftritte wegen der unmittelbaren Resonanz des Publikums.

Das Wiener Operettenensemble lädt für Sonnabend, 16. November, gleich zu zwei Veranstaltungen im Hamme-Forum ein: Um 17 Uhr steht mit Mozarts „Zauberflöte“ ein buntes Singspiel für Kinder auf dem Programm, und um 20 Uhr folgt eine Operetten-Gala mit Evergreens berühmter Komponisten wie Emmerich Kálmán, Johann Strauß, Franz Lehár, Paul Abraham und Ralph Benatzky.

Das Weihnachtskonzert des Bremer Kaffeehaus-Orchesters ist inzwischen Tradition. Dieses Jahr stimmen die Musiker am Sonntag, 1. Dezember, auf die Adventszeit ein. Sie spielen festliche, schwungvolle und zauberhafte Stücke, Wintermusik und weihnachtliche Evergreens zwischen Klassik, Broadway, Rock und Swing. Beginn ist um 15.30 Uhr, Einlass und Café ab 14.30 Uhr.

Die Swingin‘ Fireballs kommen am Freitag, 13. Dezember, ebenfalls erneut nach Ritterhude. Auf dem Konzertprogramm „The Great Entertainers“ stehen ab 20 Uhr Songs von Frank Sinatra, Louis Prima und Dean Martin. Die Band will das einmalige Flair des amerikanischen Entertainments der 50er- und 60er-Jahre in den Saal bringen: elegante Shows, den Glamour der Casinos von Las Vegas, Bigband-Swing und unvergessene Klassiker.

Zuletzt steht dann der Ritterhuder Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende an, gefolgt vom krönenden Jahresabschluss, dem Silvesterball am 31. Dezember. Die traditionelle Ritterhuder Jahreswechsel-Party verspricht DJ-Sound, stilvolles Ambiente, leckere Speisen und Getränke. Tickets gibt's nur im Vorverkauf. Beginn ist um 20 Uhr.

Vom 18. Januar bis 7. März 2020 finden wieder jeden Sonnabend die beliebten Kohlfahrtpartys statt, Karten sind ab sofort erhältlich. Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei der WÜMME-ZEITUNG, Hauptstraße 87 in Lilienthal (Telefon 04298/ 27 04 65 10) und in der Geschäftsstelle des Hamme-Forums, Riesstraße 24 in Ritterhude (Telefon 04292 /81 95 31) sowie an allen Vorverkaufsstellen von Nordwestticket. Infos auch unter www.hammeforum.de.