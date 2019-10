The Italian Tenors treten am 20. November in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck auf. (gianfranco roselli)

Osterholz-Scharmbeck. Von Countrysongs über Rock’n’Roll bis hin zu italienischen Pop-Klassikern und stimmungsvollen Schlagern: Im Programm der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck ist im November für beinahe jeden Musikgeschmack etwas dabei. Neben Konzerten stehen auch wieder zwei Second-Hand-Märkte auf dem Programm.

Den Auftakt machen am Sonnabend, 2. November, die Mitglieder und Freunde des VSK Osterholz-Scharmbeck, die ihren Novemberball zum wiederholten Mal in der Stadthalle feiern. Beginn ist um 21 Uhr. Damit Gäste unterschiedlicher Altersklassen musikalisch auf ihre Kosten kommen, wird zusätzlich zur Band Impuls live auch ein DJ auf der Bühne stehen. Für Erwachsene kostet die Eintrittskarte 18 Euro, Jugendliche zahlen zwölf Euro.

Musikalisch geht es am Sonnabend, 9. November, weiter: Zum zweiten Mal gastiert das nach Veranstalter-Angaben erfolgreichste Johnny-Cash-Revival in der Stadthalle: Die Band The Cashbags präsentiert ab 20 Uhr von „Ring Of Fire“ über „I Walk The Line“ bis hin zu „Folsom Prison Blues“ etliche Klassiker des einflussreichen Country-Sängers. Angelehnt an Originalkonzerte aus den Sechzigern, liefert das Quartett um US-Sänger Robert Tyson mit Westerngitarre, Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug eine laut Ankündigung „mitreißende Show, die nicht nur Cash-Fans begeistert“. Tickets gibt es ab 28 Euro.

Kiddie-Markt am 16. November

Wer auf der Suche nach Schnäppchen ist, kann am Sonnabend, 16. November, den Kiddie-Markt in der Stadthalle besuchen. Von 11 bis 15 Uhr können die Besucher Kleidung und Spielzeug für den Nachwuchs sowie Umstandsmode aus zweiter Hand ergattern. Zur Stärkung gibt‘s Kuchen, Würstchen und Getränke. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

„Viva La Vita“ – Es lebe das Leben: So haben The Italian Tenors ihre Tour mit Songs voller italienischer Lebensfreude und Leidenschaft genannt. Am Mittwoch, 20. November, betritt das Vokalensemble die Bühne der Stadthalle, um ab 20 Uhr italienische Pop-Klassiker neu zu interpretieren. „Klassik meets Italo Pop“ heißt das aktuelle Album des Trios. Die Tenöre Luca Sala, Sabino Gaita und Evans Tonon sind auf den Opernbühnen seit Jahren zu Hause und verleihen in ihren Interpretationen italienischen Pop-Songs eine klassiche Note. Karten sind ab 45,50 Euro zu haben. Am Freitag, 22. November, steht dann der nächste Bummelabend speziell für die Damenwelt an. Von 17.30 bis 21.30 Uhr können Besucherinnen beim Woman-Markt in der Stadthalle bei Wein und Kerzenschein durch die Second-Hand-Angebote stöbern. Für den Eintritt sind 2,50 Euro zu zahlen.

Bosstime für Rock-Fans

Rock-Fans kommen am Sonnabend, 23. November, zu ihrem Recht. Dann tritt die Bruce-Springsteen-Tribute-Band Bosstime auf. Ab 20.30 Uhr präsentiert die achtköpfige Gruppe um Frontmann Thomas Heinen zum dritten Mal in Osterholz-Scharmbeck alle Hits des US-Stars. Mit dem Ziel, der Rock-Ikone zu Lebzeiten ein musikalisches Denkmal zu setzen, wollen Bosstime unter dem Motto „Alright, let‘s rock it“ eine mitreißende Live-Show abliefern, heißt es vom Veranstalter. Tickets kosten 25 Euro.

Als Stargast des Konzerts mit den Schlagerpiloten und Daniela Alfinito ist am Donnerstag, 28. November, auch Schlagersänger Semino Rossi in der Stadthalle zu sehen und zu hören. Die Hits des Schlagerstars sprühen vor Energie und argentinischer Leidenschaft. Gemeinsam mit Alfinito und den drei „Piloten“ werde ab 19.30 Uhr eine Schlager-Show mit allen Facetten geboten, heißt es. Tickets sind ab 60 Euro erhältlich. Für das Konzert können auch Sitzplätze auf der Tribüne und auf dem Empore gebucht werden.