Vorstandsmitglied Jutta Struss (rechts) überreichte dem Blasorchester-Dirigenten Jürgen Desczka mit seinen Kindern Sophie und Jonah die Tüten "Probe to go". (Blasorchester Lilienthal)

Lilienthal. Der „Coffee to go“ ist bekannt, aber was es mit einer „Probe to go“ auf sich hat, dürfte sich noch nicht überall herumgesprochen haben. Die Mitglieder vom Blasorchester Lilienthal können es erklären: Vom Vorstand erhielt jeder Musiker kürzlich vom Vorstand als Osterüberraschung eine Papiertüte überreicht, in der sich neben einem Getränk und Süßigkeiten auch neu angeschaffte Noten befanden. Die neuen Musikstücke können zu Hause einstudiert werden, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam zu spielen. Seit einem Jahr sind keine Auftritte und Proben mehr möglich gewesen. Gemeinsame Begegnungen gab es nur per Whatsapp oder über Zoom-Videokonferenzen. Nach der aktuellen Lage werden die ersten Auftritte wohl erst im Spätherbst stattfinden. Etliche Veranstaltungen für die erste Jahreshälfte sind bereits abgesagt worden. „In diesen schwierigen Zeiten, wo Gemeinsamkeiten im Orchester nicht möglich sind, war es dem Vorstand wichtig, den Musikern zu danken und zu zeigen, dass es irgendwann wieder weiter geht“, teilte Ehrenvorsitzender Gerhard Buhr mit.