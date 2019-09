Marie Radkiewicz steht bei einer Slamrevue zum Thema Frauenpower am Sonnabend auf der Bühne der Music Hall Worpswede. (Daniel Dittus)

Worpswede. Im September ballen sich die Veranstaltungen des 14. Literaturfests Niedersachsen, das in diesem Jahr unter dem Motto „Mut“ steht. Dazu gab es die Vorlesereihe „Unsere Stadt liest ein Buch“, die in Worpswede in verschiedenen privaten und öffentlichen Räumen stattgefunden hat und Feridun Zaimoglus Roman „Die Geschichte der Frau“ zum Thema hatte. Der Autor wird zum Abschluss der Aktion am 20. September in der Ratsdiele selbst aus seinen Buch lesen und mit der Journalistin Nahid Shahalimi sowie Moderatorin Silke Behl diskutieren. Tags darauf trifft sich Feridun Zaimoglu zudem mit Schülern zu einem Workshop.

An diesem Sonnabend, 14. September, stehen aber drei andere Frauen als die historischen Persönlichkeiten aus Zaimoglus Roman im Mittelpunkt: Rebecca Heims aus Bochum, Marie Radkiewicz, Berliner U20-Slam-Meisterin von 2018, und Tanasgol Sabbagh, Spoken-Word-Performerin aus Friedberg, stehen bei einer Slamrevue zum Thema Frauenpower auf der Bühne der Music Hall. Sie versprechen einen spritzig-scharfzüngigen Poetry-Slam rund ums Thema Frauen und Courage. Die drei Slammerinnen und Moderator Dominik Bartels wollen einen Abend kreieren, um über mutige Frauen zu reden, zu reimen, zu hauchen oder zu schreien, live und unberechenbar.

Der Slam beginnt um 20 Uhr, Eintrittskarten zum Preis von sieben Euro pro Person inklusive eines Getränks gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Music Hall in der Findorffstraße 21 in Worpswede, Telefon 04792/ 95 01 39 oder bei der Worpsweder Tourist-Info an der Bergstraße 13, Telefon 04792/ 93 58 20, sowie im Internet auf der Seite www.musichall-worpswede.eu. Weitere Informationen zum Literaturfest sind online unter der Adresse www.literaturfest-niedersachsen.de zu finden.