Ein Rotkehlchen zwitschert im Sonnenschein auf einem Gartenzaun. (Hanns-Peter Lochmann/DPA)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Welche und wie viele Vögel durch unsere Gärten und Parks flattern, soll die Aktion „Stunde der Gartenvögel“ im kommenden Monat zeigen. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Naturschutzjugend im Nabu (Naju) alle Bürgerinnen und Bürger für Himmelfahrt und die darauf folgenden Tage (13. bis 16. Mai) dazu auf, Vögel zu zählen.

Die Aktion findet bereits zum 17. Mal statt. An der Stunde der Gartenvögel haben sich laut Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller in den vergangenen Jahren stetig mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt. Die Corona-Pandemie habe diesen Trend noch einmal deutlich verstärkt. „Immer mehr Menschen haben offenbar Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür“, so Miller. Allein 2020 hat sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben des Nabu mehr als verdoppelt. Mehr als 161.000 Menschen machten demnach im vergangenen Jahr mit. Sie meldeten mehr als 3,2 Millionen Vögel aus rund 107.000 Gärten.

Größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion

In Niedersachsen meldeten im Jahr 2020 über 15.000 Vogelfreunde aus über 12.600 Gärten Vogelvorkommen. Der häufigste niedersächsische Gartenvogel war im vergangenen Jahr der Haussperling, gefolgt von Amsel, Kohlmeise, Star und Blaumeise. Zusammen mit der Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion, so der Nabu. Die große Datenmenge aus den Zählungen ergebe ein genaues Bild von Zu- und Abnahmen in der Vogelwelt unserer Gärten und Parks.

Im vergangenen Jahr wurde ein plötzlicher Bestandseinbruch der Blaumeise um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr festgestellt. Hauptursache dafür war eine in Deutschland neue Bakterieninfektion, die im März und April zu einem Massensterben der beliebten Gartenvögel geführt hatte. In Niedersachsen fiel der Rückgang mit minus 14 Prozent zwar geringer aus, aber auch hier war dies nach Angaben des niedersächsischen Nabu mit Abstand der niedrigste Wert seit Beginn der Zählungen. „Die kommende Zählung wird Aufschluss darüber geben, ob die Blaumeisen die Verluste durch erfolgreiche Bruten ausgleichen konnten. Leider ist es ebenso möglich, dass sich der Abwärtstrend weiter fortsetzt“, sagt Miller. „Aktuelle Meldungen deuten darauf hin, dass die Epidemie auch in diesem Frühjahr wieder zuschlägt – allerdings weiter nördlich als im Vorjahr.“

Die Chancen stehen gut, bei der Zählung den ersten öffentlich gewählten Vogel des Jahres, das Rotkehlchen, zu sehen: „Im langjährigen Mittel wird das Rotkehlchen innerhalb einer Stunde in fast jedem zweiten Garten entdeckt. Die Art steht damit auf Rang sieben der zuverlässigsten Gartenvögel“, so der Nabu-Bundesgeschäftsführer. Größere Gruppen werde man allerdings nicht finden. Miller: „Die Vögel sind sehr territorial und dulden außer ihrem Partner keine weiteren Artgenossen im Revier.“ Daher liege das Rotkehlchen nur auf Rang 13 in der Liste der häufigsten Gartenvögel. Bisher sei der Bestand in den Gärten seit Beginn der Aktion im Jahr 2005 stabil.

Zur Sache

So funktioniert die Vogelzählung

Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus sollten die Teilnehmer von jeder Vogelart die höchste Anzahl notieren, die sie im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachten. Die Ergebnisse sollten am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, sie können aber auch am 15. Mai von 10 bis 18 Uhr telefonisch unter der kostenlosen Nummer 0800/ 115 71 15, per Post (Charitéstraße 3, 10117 Berlin, mit dem Stichwort „Stunde der Gartenvögel“) oder mit der kostenlosen Nabu-Vogelwelt-App (erhältlich unter www.nabu.de/vogelwelt) mitgeteilt werden. Meldeschluss ist der 24. Mai.