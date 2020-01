Vor einem Jahr die Nummer eins der Winter-Zählung: der Haussperling, auch als Spatz bekannt. (Nicolas Armer/DPA)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Naturfreunde sind mal wieder zur Volkszählung aufgerufen. Dabei geht es nicht um Menschen, sondern um Tiere: Nach den Zählungen der Gartenvögel und Insekten vor einigen Monaten sind vom 10. bis zum 12. Januar die Wintervögel dran. Der Naturschutzbund Nabu ruft Gartenbesitzer bundesweit dazu auf, eine Stunde lang am Fenster zu sitzen, Vögel zu zählen und zu dokumentieren, wie viele es sind. Laut Nabu ist man dabei nicht allein: Bei der vorigen Vogelzählung im Januar 2019 hätten sich bundesweit über 138 000 Menschen beteiligt. Die Aktion in diesem Jahr ist bereits die zehnte Zählung.

Viel falsch machen kann man dabei nicht. Die Beobachter sollen sich nur an ein Fenster oder einen anderen ruhigen Beobachtungsplatz setzen und die höchste Zahl einer Vogelart notieren, die sie binnen einer Stunde gleichzeitig sehen. Wer unsicher ist, um welchen Vogel es sich handelt, der kann auf www.nabu.de Bilder und Beschreibungen der Vögel finden. Dort gibt es auch einen Vogeltrainer. Und dort kann das Ergebnis am Ende auch eingetragen werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 11. und 12. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800/ 11 57 115 geschaltet. Die Nabu-Verantwortlichen hoffen auf rege Beteiligung: „Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse“, teilt ein Sprecher der Naturschutzorganisation mit.

Bei der Wintervogelzählung vor einem Jahr lagen bundesweit Haussperling, Kohlmeise und Feldsperling vorn. Ergebnisse, die sich so oder in anderer Reihenfolge auch in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg sowie im Bremer Stadtgebiet widerspiegelten. Das Resultat fiel aber ernüchternd aus, weil die Gesamtzahl der pro Garten gemeldeten Vögel mit nur 37,1 unter dem langjährigen Mittel lag. 2011 waren nach Nabu-Angaben noch fast 46 Vögel pro Garten gemeldet worden. Ob der Wert auf einen Rückgang der Vogelzahl hindeutet, sollte mit weiteren Zählungen aber noch ergründet werden. Der negative Trend wurde zunächst mit den milden Wintern der vergangenen Jahre begründet, die auf einige harte Winter in den Anfangsjahren der Zählaktion folgten. Damit seien weniger Vögel in die Gärten gekommen, weil sie in schneefreien Wäldern noch genug zu fressen finden. Die aktuelle Zählung soll nun dazu beitragen, die Erkenntnisse zu vertiefen.