Streuobstwiesen sind eines von vielen Projektfeldern, für die der Nabu tatkräftige Helfer braucht. (PETER VON DöLLEN)

Lilienthal/Landkreis Osterholz. Damit hatte Heike Behrens nicht gerechnet. 166 neue Mitglieder kann die Gremiumssprecherin des Naturschutzbundes (Nabu) in Lilienthal und Grasberg nach dem Lockdown auch persönlich begrüßen. „Jetzt freue ich mich erst mal über die tolle Resonanz auf unsere Kampagne“, erklärt die Lilienthaler Naturschützerin. „Wir haben einen echten Glücksgriff getan“, sagt Behrens. „Einige neue Mitglieder können es kaum noch abwarten, aktiv zu werden.“

Im vergangenen August hatten Nabu-Gruppen aus dem Landkreis Osterholz eine groß angelegte Werbeaktion in der Region gestartet (wir berichteten), um neue Mitglieder zu gewinnen. „Das Ergebnis ist kreisweit sensationell“, unterstreicht Sprecherin Behrens. „Zuvor waren wir 328 Mitglieder“, ergänzt ihr Stellvertreter Peter Arens. „Jetzt kommen 166 dazu!“

„Aktive wichtiger als Zahlen“

„Aber noch viel wichtiger als die Zahl sind die Aktiven“, sagt Behrens. Naturschutz lebe vom Gestalten und Mitmachen. Die Ortsgruppe Lilienthal-Grasberg sei offen für neue Ideen. „Hier ist nichts in Stein gemeißelt. Ideen sind stets willkommen“, unterstreicht die Sprecherin. Ob bei der Streuobstwiesenpflege, Nistkastenbetreuung, beim Fledermausschutz, Schleiereulenschutz, bei der Krötenzaunbetreuung oder auch beim Weißstorchenschutz – in vielen Gruppen werde Hilfe gebraucht. „Ich freue mich, wenn es nach dem Lockdown richtig losgehen kann. Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Heike Behrens.

Genauso wie die Gruppe Lilienthal-Grasberg hat auch der niedersächsische Landesverband des Nabu Grund zur Freude. Die Zahl seiner Mitglieder steigt ebenfalls. Im vergangenen Jahr traten über 11.000 neue Mitglieder dem Nabu in Niedersachsen bei. Seit 2007 hat sich die Mitgliederstärke verdoppelt und liegt nun bei über 121.000, gibt der Verein bekannt.

„Immer mehr Menschen im Land unterstützen uns mit einer Mitgliedschaft. Damit geben sie der Natur eine Stimme, die sie angesichts des Insekten- und Vogelsterbens, des neuerlichen Waldsterbens und der drohenden Klimakatastrophe dringend benötigt“, erklärt Holger Buschmann, Landesvorsitzender des Nabu Niedersachsen.

Politisches Gewicht

Von dem Boom profitieren auch andere Gruppen im Landkreis Osterholz. „Wir haben rund 220 neue Mitglieder“, berichtet Heiko Ilchmann, Sprecher der Ortsgruppe Hambergen. Knapp 540 Mitglieder seien dort nun dabei. „Das Bewusstsein für die Natur ändert sich immer mehr.“ Der Klimawandel trete stärker in den Fokus, so Ilchmann. Auch der Niedersächsische Weg, mit dem das Land Umweltverbände und Landwirte für besseren Natur- und Artenschutz an einen Tisch hole, habe positive Auswirkungen.

Die Gruppe Osterholz-Scharmbeck verzeichnete im vergangenen Jahr sogar einen Zuwachs von 330 Neuzugängen. „Wir haben jetzt rund 880 Mitglieder“, berichtet Peter Heyer, Vorsitzender in der Kreisstadt. Der Zuwachs sei enorm. Der Aufwärtstrend sei aber schon lange zu verzeichnen, auch wenn er jetzt massiv sei. Etwa drei Viertel der aktuellen Mitglieder seien nach 2000 eingetreten, berichtet Heyer.

Auch in Ritterhude können sich die Naturschützer freuen. „Wir haben im vergangenen Jahr 160 neue Mitglieder dazu bekommen“, erklärt Ortwin Vogel. Vorher hatte die Gruppe 220 Mitglieder. Also auch hier gab es reellen Zuwachs.

„Wir finden es bemerkenswert, dass gerade in einer Pandemie viele Menschen unsere praktische und politische Naturschutzarbeit auf Landesebene und direkt vor Ort mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich, zeigt aber doch den enormen Stellenwert, den die Menschen einer intakten Natur beimessen“, resümiert der niedersächsische Landesvorsitzende. Wenn es um den Erhalt des Naturerbes in Niedersachsen gehe, seien die Mitglieder stets aktiv, so Holger Buschmann. „Wir möchten, dass auch kommende Generationen die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Landschaft erleben können“, betont er. Der Nabu Niedersachsen engagiere sich seit knapp 75 Jahren für den Schutz bedrohter Lebensräume, für gefährdete Tier- und Pflanzenarten, für reine Luft und gesunde Böden sowie eine naturverträgliche und nachhaltige Landnutzung.

Die Mitgliedsbeiträge sorgten dafür, dass der Naturschutzverband finanziell unabhängig sei, langfristig planen und Projekte im ganzen Land umsetzen könne. „Zudem verleihen Mitglieder unseren Forderungen politisches Gewicht“, sagt Buschmann. Genauso sieht es auch die Lilienthalerin Heike Behrens. „Mir ist aber auch wichtig, dass wir zusammen etwas bewegen. Und davon gehe ich nach den ersten Begegnungen mit den neuen Mitgliedern ganz stark aus“, unterstreicht die Sprecherin der Ortsgruppe.



Mehr Informationen zu den Nabu-Ortsgruppen gibt es im Internet unter www.nabu-lilienthal-grasberg.net und www.nabu-osterholz-scharmbeck.de sowie unter www.nabu-ritterhude.de.