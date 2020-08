Der Storchenschutz gehört zu den Aufgaben, um die sich der Nabu kümmert. 500 neue Mitglieder will der Naturschutzbund im Kreis Osterholz für sich gewinnen. (Thomas Warnack/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Zahl 500 steht. Genau so viele neue Mitglieder wollen Nabu-Gruppen aus dem Landkreis Osterholz in den kommenden Wochen für sich gewinnen. An diesem Donnerstag startet in der Region eine groß angelegte Werbeaktion, die eine darauf spezialisierte Agentur aus Stuttgart im Auftrag des Nabu übernommen hat. Auch in Lilienthal und Grasberg sowie in Ritterhude oder Hambergen werden zumeist junge Leute an den Türen klingeln, im direkten Gespräch den Naturschutzbund und seine Arbeit vorstellen und um Unterstützung für eine Mitgliedschaft bitten, kündigt der Nabu an. Im Landkreis Rotenburg steht eine solche Mitglieder-Kampagne unmittelbar vor dem Abschluss.

Die Nabu-Ortsgruppen im Landkreis Osterholz können Hilfe gut gebrauchen. Gesucht werden insbesondere auch Menschen, die mit anpacken möchten: Streuobstwiesenpflege, Nistkastenbetreuung, Fledermausschutz, Schleiereulenschutz, Krötenzaunbetreuung oder auch der Weißstorchenschutz hätten große Erfolge zu vermelden, betont Ortwin Vogel vom Nabu Ritterhude: „Deshalb müssen wir sie langfristig absichern, damit sie fortgeführt werden können. Und das können wir vor allem dann, wenn uns die – auch finanzielle – Unterstützung möglichst vieler Mitglieder gewiss ist."

Ausweise dabei

Heike Behrens vom Nabu Lilienthal-Grasberg betont, dass es nicht um eine Spendensammlung geht. Die Leute, die jetzt im Auftrag des Nabu unterwegs sind, nähmen kein Bargeld an und könnten sich ausweisen, sagt sie. Polizei und Ordnungsämter seien über die Aktion informiert. Um möglichst viele Menschen erreichen zu können, würden die Nabu-Werber durchaus auch in den Abendstunden durch die Straßen gehen. „Dabei werden selbstverständlich alle Hygieneregeln eingehalten, und es kann sogar kontaktlos per Tablet beigetreten werden“, fügt Heike Behrens an.

Laut der Gremiumssprecherin ist die Nachfrage aus der Bevölkerung nach Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz stark gestiegen, weil sich viele Menschen, gerade auch Eltern und Großeltern, Sorge um künftige Generationen angesichts des voranschreitenden Artensterbens und des Klimawandels machten. Auch das Informationsbedürfnis sei spürbar gewachsen: "Wir werden geradezu überschwemmt im Alltag mit Anfragen – deshalb brauchen wir einen größeren Unterbau, um dieses noch leisten zu können“, sagt Behrens. Zudem seien neue Vorhaben geplant, für die ebenfalls noch zusätzliche Hilfe benötigt werde.

Der Naturschutzbund in Niedersachsen hat nach eigenen Angaben aktuell etwa 110 000 Mitglieder, bundesweit sind es mehr als 700 000. Im Landkreis Osterholz zählen die Nabu-Gruppen mit Stand vom 1. Januar 2020 insgesamt 1740 Mitglieder. Die Zahl sei im vergangenen halben Jahr aber bereits deutlich gestiegen, sagt Nabu-Ortsgruppen-Sprecherin Behrens.

Wer Rückfragen zu der anstehenden Aktion hat, kann sich beim Nabu Niedersachsen unter Telefon 05 11/ 911 05 51 oder bei Heike Behrens unter Telefon 04298/ 33 68 informieren.