Zwei, die was bewegen wollen: Bernd Zacharias (links) und Johannes Scholz. (Cornelia Hagenah)

Worpswede. Als Bernd Zacharias im Februar zur Jahreshauptversammlung des Worpsweder Naturschutzbundes ging, war ihm nicht bewusst, dass er später als neu gewählter Erster Vorsitzender wieder nach Hause gehen würde. Um den Worpsweder Naturschutzbund, kurz Nabu, stand es nicht besonders gut. Der Vorstand wollte nicht mehr und der gemeinnützige Verein stand kurz vor der Auflösung. Niemand wusste, wie es weitergehen sollte. Erst nach einigen Diskussionsrunden auf der Versammlung hatten sich neben Zacharias auch Johannes Scholz, Christina Muck und Robert Kirchner bereit erklärt, die Posten innerhalb des Vereins zu übernehmen. „Wir kannten uns nicht“, sagt Zacharias rückblickend, aber schnell habe sich im Gespräch ergeben, wer welche Rolle übernehmen könne. So wurde der alte Vorstand komplett abgelöst, Zacharias zum ersten Vorsitzenden gewählt, Johannes Scholz ging als Zweiter Vorsitzender aus der Wahl hervor, während Christina Muck als Schriftführerin gewählt wurde und Robert Kirchner als Kassenwart nun die Finanzen des Vereins betreut.

Mit solch einem Neustart sind auch viele neue Ideen verbunden, die Zusammenarbeit, so heißt es, habe sich nach einigen Monaten der Orientierung schon bewährt. Scholz und Zacharias ergänzen sich als Vorsitzende offensichtlich gut. Während Scholz sich um die Organisation von Aktionen und die Präsenz in den sozialen Medien kümmert, ist es Zacharias' Part, den bürokratischen Teil und die Vernetzung mit anderen Vereinen und Institutionen vor Ort zu übernehmen. Aber auch die Verbandsarbeit, der Kontakt zum Landes- und Kreisverband, und die Stellung von Förderanträgen obliegt nun Zacharias.

Der Nabu hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lebensraum der Tiere zu erhalten. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Gespräche mit der Stiftung Worpswede, dem Bürgermeister und dem Museumsverbund haben stattgefunden, um Neues und Altes umzusetzen. So werden sich die Nabu-Aktiven weiterhin für Streuobstwiesen im Ort einsetzen und auch für den Baumschnitt sorgen. Ein Projekt, das im letzten Sommer von der Künstlerin Antje Majewski gestartet wurde, um alte Apfelsorten zu erhalten. Johannes Scholz erklärt, dass nun auch Nistkästen für Vögel an den Apfelbäumen befestigt und vor allem auch Wildblumenwiesen angelegt werden sollen. Denn darum geht es dem Nabu im Kern: um den Schutz von Vögeln und Insekten und um die Bewahrung ihrer Lebensräume.

„Die Idee der Wildblumenwiese stößt auf großen Zuspruch“ meint Zacharias. Er ist im Moment in Kontakt mit zahlreichen Gesprächspartnern und hebt vor allem den Jugendkongress hervor. „Die Wildblumenwiesen sind ein Thema der Jugendlichen gewesen“, freut es den Vorsitzenden, dem es besonders um ein natur- und insektenfreundliches Worpswede geht. Das wäre für Einwohner als auch für Touristen eine Bereicherung. „Wir müssen sehen, wohin wir gehen, wir haben Ideen ohne Ende, aber wir brauchen auch Aktive“ sagt Zacharias.

Vieles wollen sie anstoßen, aber beiden ist auch klar, lieber etwas weniger machen zu wollen, dafür aber richtig. „Die Vernetzung im Ort ist sehr wichtig,“ meint Zacharias, denn vielfach überschneiden sich Ideen oder Aktionen. Noch loten er und Scholz aus, was alles möglich ist. Aber beide sind sich einig: „Da geht noch was.“ Aber das beinhalte auch, die Erfahrungen aus der Vergangenheit zu nutzen. So erläutert Zacharias, dass sie gerne auf Einzelaktionen setzen würden, denn vielfach würden regelmäßige Aktionen, die im Turnus eines gewissen Zeitraumes immer wieder stattfinden, im Laufe der Zeit einschlafen. Begeistert ist er von ihrer ersten Aktion, der Reinigung des Teiches auf dem Gelände des Hauses im Schluh. Dort sei lange nichts mehr gemacht worden und mit fünfzehn Helfern hätten sie das Biotop wiederhergestellt. „Jetzt hat sich dort sogar eine Entenfamilie angesiedelt und zahlreiche Libellen fliegen am Teich“, stellt Zacharias zufrieden fest.

In Zukunft will der Verein auch verstärkt auf umweltpolitische Themen eingehen. Ein Thema, das beide, Scholz wie auch Zacharias, interessiert, wird zudem der Umgang mit den natürlichen Ressourcen sein. Ob sie sich in Form von Kino- oder Vortragsabenden damit beschäftigen werden, ist noch offen, einen Anfang hat es jüngst auf dem Hof von Frank Lütjen mit einer Veranstaltung über die solidarische Landwirtschaft gegeben.

Über die Nachwuchsarbeit muss sich der Nabu Worpswede derzeit keine Sorgen machen. Die drei Kindergruppen, die altersspezifisch aufgeteilt sind, werden von Christina Muck geleitet und sind ausgelastet. „Da könnten wir eher noch Betreuer gebrauchen“, sagt Zacharias lachend. Ein wichtiger Punkt: Derzeit zählt die Ortsgruppe knapp zwanzig Aktive bei gut 170 Mitgliedern. „Als Basis nicht schlecht“ findet Zacharias, ergänzt aber, dass es durchaus mehr sein könnten. „Wir sind für jeden dankbar, der mitmacht. Und bei Aktionen und Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen, denn es geht ja schließlich um den Ort.“

Zur Sache

Nabu Worpswede

Der Naturschutzbund e.V. ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation und hat deutschlandweit im vergangenen Jahr 660 000 Mitglieder verzeichnet. Gegründet wurde der Nabu 1899 als „Bund für Vogelschutz“. 1965 hat sich der Verband in „Deutscher Bund für Vogelschutz“ (DBV) umbenannt und in Landesverbände untergliedert. Im Jahr 1990 fand dann der Zusammenschluss mit den in der ehemaligen DDR neu gegründeten Landesverbänden zum Naturschutzbund Deutschland (Nabu) statt. Heute setzt er sich vorrangig für den Umweltschutz und der Erhaltung verschiedener Tierarten ein. Der Worpsweder Nabu plant am 17. August einen Tag der offenen Tür in der Moorrübe, Walter-Bertelsmann-Weg 2, wo sich ab 16 Uhr der Verein mit Projekten und Ideen vorstellt und zu Mitmachaktionen einlädt. Wer sich für eine Mitgliedschaft oder die Vereinsaktivitäten interessiert, kann über die Homepage www.nabu-worpswede.de Näheres über den Verein erfahren. Nabu-Treffen finden jeden dritten Donnerstag im Monat im Haus im Schluh statt. Der nächste Termin nach der Sommerpause ist Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr.