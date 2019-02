Andree Kastens leitet die Hundeschule auf dem Gelände der Hans-Wendt-Stiftung. Dort wird auch eine Tagesbetreuung für Hunde angeboten. (von Lachner)

Borgfeld. Loki, Laika, Lotte und Maggi sind ein eingespieltes Team. Wenn eine von ihnen losläuft, rennen die anderen hinterher. Während der Spielzeit dürfen sie das auch, sagt Hundetrainer Andree Kastens. Der 40-Jährige ist eigentlich diplomierter Verwaltungsfachwirt und Kriminalbeamter, seit knapp drei Jahren führt der gebürtige Bremer aber die Hundeschule Kastens auf dem Gelände der Borgfelder Hans-Wendt-Stiftung. Doch die Zukunft der Einrichtung ist offen.

Vermeintlich schwierige Hunde sind Kastens die Liebsten. An diesem Morgen nimmt er vier Schützlinge in seine Obhut. Zuerst gehen sie gemeinsam in eine hölzerne Behausung, die Aufwärmstation und Büro zugleich ist. Frauchen und Herrchen haben ihre Tiere gerade abgegeben, um danach zur Arbeit zu fahren. Eine Viertelstunde später toben die Labrador-Retriever Loki und Leika, Beagle-Hündin Lotte und der Jack-Russell-Terrier Maggi wieder ausgelassen ums Haus. Kastens hebt den Zeigefinger. Die Hunde parieren. Artgerechte Hundeerziehung steht heute auf dem Stundenplan – „eine Viertelstunde mentales Training am Tag reicht schon aus, damit ein Hund glücklich ist“, sagt der Trainer. Montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr bietet der Hundepädagoge eine Tagesbetreuung für Vierbeiner an. Doch zurzeit gibt es dieses Angebot nur noch dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Anwohner im angrenzenden Wellhausenweg haben sich beim Bremer Bauamt über die Hundeschule Kastens beschwert. Über die Zukunft der Einrichtung entscheidet in den kommenden Monaten die Bremer Baubehörde.

Viele Menschen schaffen sich Hunde an und merken erst dann, dass ihnen eigentlich die Zeit dafür fehlt, sagt Kastens. Erst ist der Mensch einsam. Dann der Hund. So kam der Tierpädagoge auf die Idee mit der Hundetagesbetreuung, kurz Huta genannt. Die Schule läuft gut. Auch zuvor wurden auf dem Stiftungsgelände Hunde ausgebildet, erzählt der Trainer. In den vergangenen zehn Jahren habe sich nie jemand daran gestört. Im Gegenteil. Viele Anwohner nutzen die Angebote – es gibt eine Welpenschule, Kurse für Straßenhunde, Trainings für Heimhunde, Beschäftigungs- und Erziehungskurse.

Ausbildungsbedarf steigt

Die Nachfrage steigt stetig. An Vormittagen nehmen Schulklassen an Workshops teil, um den Umgang mit Hunden zu lernen. „Hunde sind ein großes Thema“, sagt der Ausbilder. Und der Jahresbericht der Bremer Steuerverwaltung gibt ihm recht. Seit 2015 sind die Einnahmen an Hundesteuern in der Hansestadt um rund 24 Prozent gestiegen. Tendenz steigend. Immer mehr Tiere sollen ausgebildet werden, erklärt Kastens. Nur wo?

Das Grundstück, auf dem der Trainer die Hundeschule betreibt, ist ideal. Sein Gelände misst 3000 Quadratmeter und liegt idyllisch zwischen Jugendfarm und Kinderwald. Doch die Idylle trügt. Eine Familie aus der Nachbarschaft hat sich in den vergangenen Wochen beim Bremer Bauamt über die Hundeschule beschwert, weil das Grundstück nicht als Gewerbefläche ausgewiesen sei. Da die Hans-Wendt-Stiftung die Eigentümerin des Areals ist, sucht ihr Leiter Matthias Emrich nun händeringend nach einer Lösung. Die Behörde hat ihn um eine Anhörung gebeten, es läuft ein bauordnungsrechtliches Verfahren, sagt Emrich auf Nachfrage. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte der Leiter der Hans-Wendt-Stiftung die Nachbarschaft zu einem Gespräch in die Hundeschule eingeladen, weil er von der Unzufriedenheit einiger Anwohner gehört hatte.

„Es hat eine einzige Beschwerde gegeben“, sagt der Sprecher der Baubehörde, Jens Tittmann, auf Nachfrage. „Es gibt keine Anzeige und wir haben auch nicht die Polizei dort hingeschickt.“ Ein Anwohner habe lediglich darauf hingewiesen, dass sich auf dem Grundstück der Stiftung im Außenbereich eine Hundeschule befände. „Laut Paragraf 35 im Baugesetzbuch gibt es in Außenbereichen keine Genehmigung für eine gewerbliche Nutzung“, erklärt Tittmann. Deshalb habe die Behörde die Vertreter der Hans-Wendt-Stiftung zunächst einmal um Stellungnahme gebeten. Nicht mehr und nicht weniger.

Stiftungsleiter Emrich macht das Sorge. Er verweist auf den sozialen Nutzen, die die staatlich anerkannte Hundeschule in Kooperation mit der Kinder- und Jugendfarm hat. „Herr Kastens ist ein guter Pädagoge. Er vermittelt den Kindern den Umgang mit Hunden“, erklärt Emrich. Der Leiter der Hans-Wendt-Stiftung weiß, dass sich Anwohner schon länger über den Publikumsverkehr im Wellhausenweg beschweren, andere bemängelten vermehrten Hundekot auf Gehwegen. „Aber“, so Emrich „hier gehen am Tag so um die 200 Menschen mit ihren Hunden spazieren, die vermehrte Verkotung der Gehwege der Hundeschule zuzuschreiben, ist unfair“, sagt der Betriebswirt.

Zusammenarbeit mit Schulen

Seit 2014 ist Hundetrainer ein anerkannter Beruf mit staatlicher Prüfung beim Veterinäramt. Andree Kastens hat verschiedene Trainerausbildungen durchlaufen. Zurzeit ist er mit der Stadt Bremen in Verhandlung, um Sachverständiger für gefährliche Hunde zu werden. Kastens hat einen guten Ruf, nicht nur bei Hundebesitzern, sondern auch an Schulen, mit denen er zusammenarbeitet, sagt Emrich. Der gesamte Ortsteil profitiere von dem Angebot. „Natürlich wünsche ich mir, die Hundeschule an dieser Stelle weiter führen zu können“, erklärt Kastens. Doch das bleibe erst einmal abzuwarten. Über 25 000 Euro hat der Trainer in den vergangenen Jahren auf dem Gelände der Hans-Wendt-Stiftung investiert. Sowohl der Stiftungsleiter als auch der Hundetrainer hoffen nun, dass man sich mit den Nachbarn verständigen kann.