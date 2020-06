Wann Wassergymnastik im Hallenbad Worpswede wieder möglich sein wird, ist noch unklar. (Hasselberg)

Worpswede. Das Hallenbad Worpswede hat keinen guten Lauf. Im März musste es wegen der Corona-Krise schließen. Jetzt dürfte es eigentlich wieder öffnen, doch nun kommt der Gemeinde ein Wasserschaden in die Quere. Die gute Nachricht: Nach der Reparatur soll das Bad spätestens am 6. Juli seinen Betrieb wieder aufnehmen, allerdings unter strengen Hygienevorschriften. Viren im Becken sind dabei gar nicht das Problem, vielmehr sind es die Abstandsregeln. Höchstens 20 Gäste dürfen wohl gleichzeitig ins Wasser.

Im Laufe dieser Woche soll sich herausstellen, wann das Hallenbad wieder öffnen wird, sagt Dietmar Höhn, der zuständige Fachbereichsleiter der Gemeinde Worpswede. „Wir bemühen uns um den 29. Juni, wenn es nicht klappt, eine Woche später“, sagt Höhn. Grund für die Verzögerung ist ein technischer Defekt. Der wurde Anfang Mai entdeckt, als die Mitarbeiter die coronabedingte Schließzeit für die jährlichen Wartungsarbeiten nutzten. Dafür entleerten sie das Becken, beim Wiederauffüllen machten Sensoren laut Höhn dann allerdings einen Fehler, der zu dem Defekt geführt habe. Drei Pumpen sind kaputt sowie elektronische Steuerelemente – rund 37 000 Euro kostet der Spaß. Die Ersatzteile sind inzwischen eingetroffen, sobald sie eingebaut sind, kann die Gemeinde das Bad wieder hochfahren, sagt Höhn.

So eine Schwimmbadöffnung ist allerdings nicht von heute auf morgen zu stemmen. Das Worpsweder Hallenbad braucht nach Höhns Angaben eine Vorlaufzeit von knapp einer Woche: Zwei bis drei Tage dauert es, das Becken mit rund 500 000 Liter Wasser zu befüllen, weitere zwei bis drei Tage, um das Wasser auf Temperatur zu bringen und es auf 29/30 Grad zu erhitzen.

Noch ist unklar, wie das Hallenbad die aktuellen Corona-Vorschriften umsetzen wird. Ende dieser Woche wollen sich die Verantwortlichen zusammensetzen, um das Hygienekonzept zu erstellen. Dabei sind Viren im Becken offenbar gar nicht das Problem. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen erklärt auf ihrer Internetseite, nach gegenwärtigem Kenntnisstand sei das Ansteckungsrisiko in Bädern nicht höher als an anderen öffentlichen Orten. Über das Wasser sei die Infektion demnach nicht möglich, da Viren durch das Chlor sicher abgetötet würden.

„Kreisverkehr“ im Becken

Es geht vielmehr um klare Auflagen und Mindeststandards, die zur Öffnung des Bades verlangt werden, es geht um die Abstandsregeln am Eingang, im Sanitärbereich und in den Becken. Die Gemeinde muss dafür sorgen, dass nur eine bestimmte Anzahl von Gästen gleichzeitig schwimmt. Wie viele genau, weiß Höhn noch nicht, er geht von maximal 20 Personen aus – „wirtschaftlich ist das nicht.“ Der Deutsche Schwimmverband empfiehlt einen „Kreisverkehr“ auf den Bahnen. Den können sich die Verantwortlichen in Worpswede auch für ihr Bad vorstellen, damit die Gäste ausreichend Platz haben, so Höhn.

Begrenzungen soll es auch bei der Zahl der nutzbaren Umkleideschränke, der Duschen und der Badezeiten geben, möglicherweise führt das Bad eine Terminvergabe ein, sagt Höhn. „Letztlich werden wir irgendwie starten und den Schwimmalltag beobachten, um einzelne Regeln eventuell anzupassen“, ergänzt er. Die Mitarbeiter freuten sich schon, dass der Betrieb wieder losgehe, danach erkundigt hätten sich in jüngster Zeit auch immer mehr Schwimmer. Ob und in welchem Rahmen die Kurse wieder stattfinden werden, steht noch nicht fest. Sicher ist dagegen, dass das Baby- oder Planschbecken zunächst noch gesperrt bleibt, betont Höhn.

Das Worpsweder Hallenbad wurde 1974 gebaut. Die drei kaputten Pumpen stellen auf der Reparaturliste einen eher kleinen Posten dar. Die Lüftung funktioniert kaum noch, und im Untergeschoss tropft, rostet und bröselt es an allen Ecken und Kanten. Überall Wasserschäden, die meisten davon mit Plastikrohren notdürftig geflickt. Die Stromausfälle häufen sich, ein weiterer großer Posten auf der langen Mängelliste ist das Blockheizkraftwerk des Bades, das nach acht Jahren Dauerbetrieb verschlissen ist. Bei einer Komplett-Sanierung hofft die Gemeinde auf eine hohe Förderung seitens des Landes von 90 Prozent.