Worpswede. Auch die zweite Hälfte des Jubiläumsprogramm der Music Hall steht nun fest, und der Einsteig könnte kaum ausgelassener sein: Der Worpsweder Club startet mit einem Sommerfest am Sonnabend, 24. August, in die zweite Hälfte seiner 25. Spielzeit. Diesen Freitag, am Abend vor der großen Party also, ist der Ire Ryan Sheridan zu Gast. Mit einem außergewöhnlichen Minifestival deutscher Liedermacher endet der August: Das Oldenburger Duo Simon & Jan bringt am Sonnabend, 31. August, seine Lieblingskünstler mit. Dabei sind Alin Coen, Norbert Leisegang von Keimzeit und Friedemann Weise.

September

Die Leipziger Pfeffermühle gehört seit Jahrzehnten fest zum Programm, in diesem Jahr sind die Kabarettisten am Freitag, 6. September, mit ihrem neuen Stück „Fairboten“ zu Gast. Bremen-Eins-DJ Roland Kloos legt am Sonnabend, 7. September, die Hits der 70er- und 80er-Jahre auf. Ausverkauft ist bereits die musikalische Lesung mit dem Niederländer Herman van Veen am Donnerstag, 12. September. Dafür gibt es noch Karten für eines der eher seltenen Country-Konzerte im Teufelsmoor: Sam Outlaw ist am Freitag, 13. September, erstmals in Worpswede zu erleben.

Am Abend darauf ist das Literaturfest Niedersachsen mit einem Poetry Slam zu Gast. Dabei sind Rebecca Heims, Marie Radkiewicz und Tanasgol Sabbagh, moderiert wird der Abend von Dominik Bartels. Die Bremer Beatles-Tributeband The Fairies will am 20. September mit „Get back and 22 other songs“ die Session zur LP „Let it be“ aufleben lassen. Ganz Neues kommt hingegen am Sonnabend, 21. September, auf die Bühnenbretter: Es gibt eine Vorpremiere zum neuen Programm der Zollhausboys „2 Geht weiter“. Spannend wird es auch am Freitag, 27. September, wenn Tokunbo und Jan Loechel zum Doppelkonzert aufspielen. Und am Ende des Monats steht kerniger Rootsrock mit Wellbad am Sonnabend, 28. September.

Oktober

Die einzige Ü-30 Party mit DJ Jörg Gebauer in diesem Halbjahr steigt am Mittwoch, 2. Oktober. Zwei Tage später tritt der Ausnahmegitarrist Carl Carlton mit seinen Songdogs auf – dahinter verbergen sich Musiker aus dem Umfeld von Peter Maffay und Udo Lindenberg. Gleich zwei Abende ist in diesem Jahr Konstantin Wecker zu Gast. Er spielt sein "Solo zu Zweit" am 10. und 11. Oktober – beide Male vor schon jetzt ausverkauftem Haus. Mit einer lang erwarteten neuen Platte kehren die texanisch-mexikanischen Wüstenrocker Tito & Tarantula am Sonnabend, 12. Oktober, zurück ins Teufelsmoor. Und auch die Berliner Multikulti-Truppe 17 Hippies bringt neue Lieder mit, wenn sie am Freitag, 18. Oktober, gastiert.

Nach zahlreichen Artgenossen-Konzerten mit vielen Gästen haben die Worpsweder „ihren“ Stoppok – immerhin wohnte er einige Jahre im Künstlerdorf – nun wieder für sich: Er tritt am Sonnabend, 19. Oktober, solo auf. „Fresh Air“ versprechen die Red Hot Chilli Pipers in ihrem Programmtitel. Die schottischen Dudelsackrocker wollen am 26. Oktober wieder zum Angriff blasen.

November

Der veranstaltungsintensivste Monat der Music Hall wird der November. Er beginnt mit einem erneuten Auftritt des Wise-Guys-Nachfolgers Alte Bekannte direkt am Ersten des Monats. Shirley Davis & The Silverbacks bringen am Abend danach glamourösen Soul aus Australien in den Saal. Auch Roachford steht vor allem für geschmeidige Klänge; er ist am Donnerstag, 7. November, erneut zu hören und zu sehen. Die Hamburgerin Jessy Martens und ihre Band treten am 8. November auf.

Das Irish Folk Festival bringt am 9. November das Duo Caroline Keane und Tom Delany, Barry Kerr, The Fitzgeralds und Mànran mit nach Worpswede. Wikingisch geht es dann am 9. und 10. November zur Sache, wenn Torfrock zur traditionellen „Bagaluten Wiehnacht“ einfallen. John Scofield und Jon Cleary wollen dann am Sonnabend, 16. November, vom hohen Norden in den Süden der USA, nach New Orleans, entführen. Am Freitag, 22. November, kommt der Kölner Wolf Maahn zurück und mit ihm reichlich Deutschrockhits aus mittlerweile vier Dekaden. Noch weiter reicht das Repertoire von Ray Wilson zurück, der erneut „Genesis Classic“ am Sonnabend, 23. November, zelebrieren will.

Dezember

Ein Wochenende früher als gewohnt findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr statt. Er beginnt am Freitag, 29. November, und geht bis Sonntag, 1. Dezember. Grund dafür ist der Auftritt der britischen Punklegende The Stranglers, der nur am 7. Dezember möglich war und ebenfalls schon ausverkauft ist. Und weil so das zweite Dezember-Wochenende wieder für Musik frei war, kommt mit der deutschen Krautrocklegende Bröselmaschine auch noch ein ordentliche Portion Psychedelia am Nikolausabend in die Stiefel der Musikfans.

Matt Andersen zählt zum anscheinend nie abreißendem Fluss neuer Bluesgitarristen. Er ist zusammen mit Erin Costelo am Freitag, 13. Dezember, zu erleben, gefolgt von einem weiteren großen deutschen Liedermacher: Klaus Hoffmann macht im Rahmen seiner „Aquamarin Tour“ am Sonnabend, 14. Dezember, Station, ehe das Live-Programm auch im 25. Jahr so endet, wie es der Stammgast kennt: Die Hamburg Blues Band spielt am letzten Sonnabend vor den Festtagen, der auf den 21. Dezember fällt, mit zahlreichen Gästen auf.

Im Gegensatz zum Vorjahr findet 2019 auch wieder eine Silvesterparty mit der Band Freestyle statt und auch für 2020 gibt es schon erste bestätigte Termine: Axel Prahl & das Inselorchester (24. Januar), Wishbone Ash (31. Januar), In2TheSound (8. Februar), Cara (22. Februar), Jools Holland mit KT Tunstall (28. Februar), Mike Andersen (24. April), Walter Trout (6. Mai) und Salut Salon (20. Juni).



Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Eintrittskarten sind im Lilienthaler Zeitungshaus, Hauptstraße 87, oder bei der Music Hall, Findorffstraße 21 in Worpswede, zu bekommen. Telefonisch kann man sie unter 04298/ 27 04 65 10 bestellen oder im Internet unter der Adresse www.weser-kurier.de/tickets. Weitere Informationen unter www.musichall-worpswede.eu.

Zur Sache

Sommerfest der Music Hall

Am Sonnabend, 24. August, gibt es ab 17.30 Uhr ein Sommerfest im Saal und auf dem Außengelände mit Essen, Getränken und Musik.

Dabei ist die Band Massenkaraoke, die sich quer durch die Musikgeschichte spielt und dabei ihr Publikum zum Mitsingen animiert. Dazu verteilen die Musiker Gesangsbücher und erfüllen Wünsche daraus auf Zuruf. DJ Mellowtron, Yogi Jockusch und Johannes Hirt aus der Hamburger Kampnagel-Fabrik bieten später dann einen Mix aus DJing, Live-Percussion und -Saxofon.

Die hauseigene Kneipe wird von 17 bis 22 Uhr eine offene Bühne. Sven Bartel bestückt den Raum mit diversen Instrumenten, sodass die Gäste allein oder gemeinsam mit anderen Musik machen können – wie auf einer Session.

Da auch der gesamte Parkplatz als Festplatz genutzt wird, ist die Straße Auf der Wurth ab 16 Uhr gesperrt, bleibt aber für Anlieger frei. Besucher sollten öffentliche Parkplätze in Worpswede nutzen.