Zwei Tatverdächtige hat die Polizei bereits gefasst (Symbolbild). (DPA)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind mindestens drei Personen in ein Einfamilienhaus an der Amtmann-Schroeter-Straße in Lilienthal eingebrochen. Dabei verschafften sie sich gewaltsam durch eine Tür auf der Gebäuderückseite Zugang zum Gebäude und durchsuchten das Wohnhaus nach Diebesgut, teilt die Polizei mit. Die zwischenzeitlich alarmierten Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und suchten mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach den flüchtigen Personen.

Laut einer Sprecherin der Polizei Verden/Osterholz hatte der Einsatz bereits Erfolg: Zwei mutmaßliche Täter konnten auf einem Nachbargrundstück gefasst werden. Dabei handelt es sich um einen 33- und 42-jährigen Täter. Die Suche nach der dritten Person sei trotz mehrstündiger Suche und großer Unterstützung von Beamten aus Bremen und Osterholz bislang erfolglos geblieben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 04791/3070 bei der Polizei zu melden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mindestens 2500 Euro. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. (njo)