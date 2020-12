Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). (Nicolas Armer/dpa)

Lilienthal. Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 9 in der Gemeinde Lilienthal hat sich am Montag eine Person leicht verletzt. Laut Polizei wollte eine 33-jährige Autofahrerin nach links auf die Kreisstraße 11 abbiegen, obwohl ihr ein 34-Jähriger mit seinem Auto entgegenkam. Während die beiden Fahrer beim folgenden Zusammenstoß unverletzt blieben, erlitt eine 32-jährige Mitfahrerin des Entgegenkommenden leichte Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.