Die Autofahrer, die am Sonntagabend auf der A1 nach Hamburg unterwegs waren, mussten auf Höhe Sittensen viel Geduld mitbringen.

Für rund drei Stunden war die Autobahn 1 in Höhe Sittensen ab etwa 19.30 Uhr voll gesperrt. Das führte zu einem Rückstau von mehr als acht Kilometern Länge. Was war passiert?

In Fahrtrichtung Hamburg platzte an einer niederländischen Sattelzugmaschine der linke Vorderreifen, heißt es im Bericht der Polizei. Vom rechten der drei Fahrstreifen geriet der Sattelzug auf die linke Fahrspur. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Ford-C-Max. Der Wagen eines 41-jährigen Autofahrers aus Delmenhorst wurde dabei in die Mittelschutzplanke gedrückt. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Fahrer eines hinter dem Ford fahrenden VW Golf reagierte schnell: Er touchierte nur leicht den niederländischen Sattelzug und blieb unverletzt.

Durch den geplatzten Vorderreifen wurde der Dieseltalk der Zuschmaschine beschädigt, heißt es in der Mitteilung. Der Treibstoff verteilte sich auf allen drei Fahrstreifen. Nachdem die Feuerwehr über zweihundert Liter Diesel abgepumpt und das Leck im Tank versiegelt hatte, konnte eine Spezialfirma den verunglückten Sattelzug bergen. Eine weitere Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro. (mmi)