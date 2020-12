Bei dem Auffahrunfall entstand laut Kreisverwaltung nur Blechschaden. (Patrick Seeger)

Landkreis Osterholz. Als wirtschaftlicher Totalschaden gilt das Streckenkontrollfahrzeug der Osterholzer Kreisstraßenmeisterei, das kürzlich in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Mercedes-Sprinter stand laut Verwaltung mit Heckwarner und eingeschalteter Rundumleuchte auf der Straße und wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt. Bei dem Unfall wurde der unbesetzte Wagen in den Seitengraben und an einen Baum gedrückt. Verletzt wurde niemand. Eigentlich sollte in drei Jahren ein Ersatz für das Fahrzeug beschafft werden, das 2013 in Dienst gestellt wurde und 180 000 Kilometer gefahren ist. Kostenpunkt: 39 000 Euro. Jetzt entschieden Politik und Verwaltung, den Kauf vorzuziehen, denn eine Reparatur würde mehr als 26 000 Euro kosten, und der Zeitwert, den die Versicherung des Verursachers erstattet, liegt bei etwa 16 000 Euro.

Weil dieses Jahr noch Restmittel im Fuhrpark-Budget bereitstehen, wird der Etat des Landkreises Osterholz unterm Strich nur mit 23 000 Euro belastet. Für die „sachgerechte Kontrolle und Unterhaltung des Kreisstraßennetzes“ sei die umgehende Beschaffung eines neuen Fahrzeugs unabdingbar, erklärte Dezernent Dominik Vinbruck. Ein zweites Kontrollfahrzeug der Straßenmeisterei war im Sommer turnusgemäß als Ersatz neu gekauft worden.