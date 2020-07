Kinder aus einer Straße sollen in die gleiche Schule gehen können, fordern Borgfelder Ortspolitiker. (Uwe Zucchi/dpa)

Borgfeld. Die Enttäuschung bei Kindern ist groß, wenn der beste Freund oder die beste Freundin eine andere Grundschule besuchen muss. Kein Wunder, denn diese sehr persönliche Verbindung hilft vielen über den Wechsel in einen neuen Lebensabschnitt und es wird gefühlt eine Ewigkeit vergehen, bis man sich auf einer der weiterführenden Schule wieder täglich begegnen kann. Jens Burghardt und die CDU-Fraktion im Borgfelder Beirat wollen helfen, solche Freundschaften zu retten: Schulpflichtige Kinder, die in der gleichen Straße wohnen, sollen künftig in dieselbe Grundschule eingeschult werden können, fordern die Ortspolitiker.

Hintergrund ist die Einteilung Bremens in Schulbezirke, die nach Angaben der CDU in Borgfeld schon seit 40 Jahren Freundschaften zerstört. „In der Bekassinenstraße müssen befreundete Schulkinder auf verschiedene Grundschulen gehen, wenn beide Schulkinder nicht auf derselben Straßenseite wohnen.“ Die einen dürfen die Borgfelder Grundschule besuchen, die anderen lernen an der Grundschule Marie-Curie-Straße im benachbarten Stadtteil Horn Lesen und Schreiben. „Dadurch werden Freundschaften, die bereits im Kindergarten geschlossen werden, zerstört“, schimpft Jens Burghardt und fordert: Dieser Zustand müsse endlich zum Wohle der Kinder anders geregelt werden.

Das sieht auch die Schulleiterin der Borgfelder Grundschule, Barbara Claussen so. „Wenn Kinder in überschaubarer Entfernung beieinander wohnen, sollte es möglich sein, dass diese Kinder zur selben Schule gehen.“ Sie regt an, derartige Situationen zu vermeiden, indem Überlegungen zu diesem Thema schon frühzeitig angestellt werden: „Vielleicht muss man das im Blick haben, wenn Neubaugebiete geplant werden.“ Oft änderten sich die örtlichen Strukturen zum Beispiel durch den Bau neuer Wohnhäuser, die Vorschriften zur Schulzuweisung würden aber nicht immer sofort angepasst. In Borgfeld betreffe das regelmäßig die Randbezirke. Eine dieser Grenzen verlaufe in der Bekassinenstraße.

„Es kann sein, dass die Kinder bis zu einer bestimmten Hausnummer in die Grundschule Borgfeld gehen“, die übrigen aber nicht in Borgfeld eingeschult werden. In einzelnen Fällen beantragten Eltern, dass ihr Kind entgegen der Zuweisung in die Grundschule Borgfeld eingeschult wird. In diesem Schuljahr, so Claussen, haben die Eltern eines Kindes einen solchen Antrag gestellt, auf der Warteliste stehen insgesamt zehn Kinder, die gern die Grundschule Borgfeld besuchen würden. Zusagen darf Barbara Claussen aber nur, wenn es an der Grundschule genügend freie Plätze gibt. In den vergangenen Jahren sei das eben nicht der Fall gewesen. „Im nächsten Jahr sieht das vielleicht schon wieder anders aus.“

Angenehmer wäre eine Lösung ohne großes Bangen und Hoffen auf einen freien Platz. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe zufolge war das Thema schon im Jahr 2010 in der Diskussion. Jens Burghardt bleibt trotzdem dabei: „Wir sollten wieder beantragen, dass Borgfelder Kinder in Borgfeld zur selben Schule gehen können.“ Der Beirat folgte dem Antrag einstimmig. Nun ist die Bremer Bildungsbehörde am Zug, mit dem Ansinnen umzugehen.