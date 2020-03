So soll es auch in der Samtgemeinde Tarmstedt laufen: Junge Menschen kaufen für Alte ein, die wegen des Coronavirus die Wohnung nicht verlassen sollen. (Symbolfoto) (Peter Steffen)

Tarmstedt. Innerhalb kurzer Zeit haben sich in der Samtgemeinde Tarmstedt mehrere Initiativen gebildet, die anbieten, Einkäufe und Botengänge für Menschen zu übernehmen, die zu einer Corona-gefährdeten Risikogruppe gehören oder in Quarantäne sind. Seit Montag am Start sind die Jugendfußballer des TuS Tarmstedt. „Gerne erledigen wir Besorgungen aus den lokalen Supermärkten, Apotheken oder ähnliche Notwendigkeiten, um die Gefährdung unserer Mitmenschen zu minimieren“, heißt es auf Facebook. Da die Tischlerei Zöllner die Aktion unterstütze und ihren Firmentransporter zur Verfügung stelle, sei „keine Einkaufsliste zu lang“. Der Dienst ist erreichbar unter 04283/ 98 29 450 (von 9 bis 17 Uhr) sowie per E-Mail an jugendfussball@tustarmstedt.de und über Facebook.

Ebenfalls kostenlos bietet die Reservistenkameradschaft Tarmstedt Nachbarschaftshilfe an und appelliert gleichzeitig, diese Unterstützung auch anzunehmen. Erreichbar sind die Helfer per E-Mail an rk-hilft@rk-tarmstedt.de sowie unter der Telefonnummer 0173/ 36 26 041.

Beim MTV Wilstedt koordiniert Fußball-Spartenleiter David Kunsch das Hilfsangebot für die Bevölkerung von Wilstedt, Buchholz, Dipshorn und Vorwerk. 25 Vereinsmitglieder sowie weitere Helfer stünden bereit, „wir sind per Whatsapp vernetzt“, erklärt Kunsch, der per E-Mail an d.kunsch@me.com sowie unter 0176/ 60 97 78 50 zu erreichen ist. Er sagt: „Wer Hilfe benötigt, sollte nicht zögern uns anzurufen. Wir helfen gern.“ Er könne nur hoffen, dass alte und vorerkrankte Menschen tatsächlich zu Hause bleiben, um sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Bei der Landjugend Breddorf ist die Nachbarschaftshilfe unter 04285/ 18 26 sowie unter 0162/ 31 15 258 erreichen. Wer diese Nummer wählt, landet bei der Vorsitzenden Silke Vehring. „Wir haben auch Infozettel an die Haushalte in Breddorf und Hanstedt verteilt“, sagt sie. 30 Mitglieder, darunter viele Schüler, die jetzt zu Hause seien, stünden bereit.

An Tafel-Dienst interessiert

In diesem Sinne aktiv geworden ist auch die Landjugend Hepstedt, deren Vorsitzende Svenja Stelljes unter 0152/ 33 84 56 61 zu erreichen ist. Unter den Kommentaren bei Facebook findet sich die Anregung, dass die Landjugend doch vielleicht die Lebensmittelausgabe der Tafel übernehmen könnte, die wegen der Gefährdung der betagten Mitarbeiter derzeit geschlossen ist. „Wir haben tatsächlich überlegt, das zu machen“, sagt Stelljes. Doch nach Rücksprache mit den Tafel-Verantwortlichen sei klar geworden, dass das nicht ganz so einfach ist. „Wir müssten eine Hygieneschulung nachweisen, die aber keiner von uns hat und die man in diesen schwierigen Zeiten auch nicht machen könnte“, sagt sie.

Für Kirchtimke bietet die Dorfjugend einen Einkaufsdienst an. André Hahs ist dafür unter 0151/ 67 95 43 78 zu erreichen, Doreen Moderow unter 0175/ 65 74 908. Auch die Dorfjugend hat Zettel im Ort verteilt, 15 junge Leute machen mit.

Im benachbarten Ostertimke will die Schierksjugend helfen. Christopher Mahnken ist unter Telefon 0170/ 85 35 820 zu erreichen und kann bei Bedarf etwa 30 Mitglieder aktivieren.

In Bülstedt bietet der Dorfverein einen Einkaufsservice an. Ansprechpartner sind Angela Blome, Telefon 04283/609235, und Jannik Grube, 0178/2063568.