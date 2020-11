Der in erster Instanz Verurteilte sei möglicherweise selbst das Opfer, hieß es am Landgericht. (David-Wolfgang Ebener)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Sie waren sich nicht grün, die resolute alte Dame und der gärtnernde Mann von nebenan. Beide zofften sich offenbar schon seit Jahren. Immer wieder warf die 87-Jährige ihrem Widersacher vor, sich unberechtigterweise am Rande ihres Grundstücks zu schaffen zu machen und vor allem seinen Hund nicht unter Kontrolle zu haben. Der laufe in ihren Garten, wühle dort herum und hinterlasse Exkremente. Im März 2019 eskalierte eine erneute lautstarke Auseinandersetzung – mit der Folge, dass der fast 70-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung verurteilt wurde.

Mit all dem, was sich am frühen Nachmittag des 28. März vergangenen Jahres in Osterholz-Scharmbeck zugetragen haben soll, befasste sich nun nach dem dortigen Amtsgericht auch das Landgericht Verden. Die 5. Kleine Strafkammer kam in der Berufungsverhandlung zu einem anderen Ergebnis als die erste Instanz: Der Angeklagte wurde freigesprochen. Ein tätlicher Angriff sei ihm nicht nachzuweisen. Vielmehr könnte er selbst von der Frau während des Gerangels mit einem Regenschirm attackiert worden sein. Sie habe zudem bei ihrer Zeugenaussage starke Belastungstendenzen erkennen lassen, hieß es.

Es ist ein ebenso bizarrer wie zäher Nachbarschaftsstreit, den die betagte streitbare Witwe und der vom Leben gezeichnete gelernte Schiffbauer so beharrlich austragen. Der gebürtige Bremer ist im Rentenalter noch als Gärtner für einen Gastronomiebetrieb tätig. Immer wieder sah er sich in der Vergangenheit mehr oder weniger wüsten Beschimpfungen durch die Frau ausgesetzt, die im Haus daneben wohnt und unablässig Gefahr für die Unversehrtheit ihres Gartens wittert. Sie hat auch ein Grundstückbetretungsverbot erwirkt, um das sich der Angeklagte aber nicht geschert haben soll. Kurz vor dem Fall, der aktuell zu beleuchten war, hatte es dazu ein Schlichtungsverfahren gegeben. Doch der Einigungsversuch scheiterte. Klägerin und Beschuldigter hätten sich, so wurde im Landgerichtsprozess zitiert, heftige Wortgefechte geliefert und einander der Lüge bezichtigt. Er habe das Grundstück der Frau noch nie betreten, beteuerte der Mann auch jetzt wieder inbrünstig. An besagtem Tag sei auch sein Hund nicht drüben gewesen. Den Dackel brauche er nicht anzuleinen, weil der viel zu alt sei: „Der läuft nicht weg, der kann ja fast gar nicht mehr laufen“. Und mitnichten habe er die Frau mit einem Besenstiel auf die Hand geschlagen. Vielmehr habe sie ihm mit ihrem Schirm „einen rübergezogen“. Sein ganzer Rücken sei „streifig“ gewesen, habe Striemen aufgewiesen, wie Fotos belegten. Dies sei passiert, als er seinen Hund habe schützen wollen und sich über das Tier gebeugt habe.

Den Dackel habe er vor dem Bekannten der Frau schützen wollen, der nämlich gedroht habe, das Tier zu schlagen, und zwar mit seinem Handstock. Die Seniorin will die Geschehnisse an jenem regnerischen Frühjahrstag allerdings ganz anders gespeichert haben; sie lieferte eine Version, die schlimmste Beeinträchtigungen befürchten ließ. Als sie mit dem anderen Herrn von einem Gang in die Stadt nach Hause gekommen sei, habe der Angeklagte „mit dem Besen ganz allein auf dem Parkplatz“ gestanden – und der Hund sei schon wieder in ihren Blumen gewesen, wo er sein gewohntes Unwesen trieb. Die Zeugin demonstrierte den Verfahrensbeteiligten ein wenig, wie sie in der Szene dagestanden habe: in der linken Hand den Regenschirm, in der rechten ihren Krückstock. „Und auf einmal schrie ich: ,Meine Hand, meine Hand!‘“. Derart von angeblichen Erinnerungen übermannt, erklärte sie noch, der Angeklagte komme nicht damit klar, dass der Hund nicht auf ihr Grundstück dürfe. Und überhaupt habe der Mann ihr ja schon so viel Ärger bereitet. Nachdem sie einen Anwalt konsultiert habe, sei es erst richtig losgegangen, behauptete sie: „Er warf Steine in meinen Garten und verhöhnte mich“.

Schon das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck hatte anhand ärztlicher Unterlagen festgestellt, dass die Frau lediglich „kleine Hautabschürfungen am rechten Zeigefinger“ erlitten hatte. Zum Auftakt ihrer Zeugenvernehmung war der 87-Jährigen aber der Hinweis wichtig gewesen, die Verletzung durch den Hieb mit dem Besenstiel sei ja „im Krankenhaus geklebt“ worden. Auf Nachwirkungen wollte sie wohl auch hinaus: „Ich kann mir nicht mal mehr ein Butterbrot schmieren.“