Der Wörpedorfer Schützenhof steht zum Verkauf. Die Suche nach Interessenten für den Grasberger Landgasthof läuft. (Christian Kosak)

Grasberg. Der Verkauf des Grasberger Schützenhofes ist ein Einschnitt für die Gemeinde, die bislang noch über zwei Landgasthöfe verfügt. Bürgermeisterin Marion Schorfmann (CDU) hofft, dass sich ein Nachfolger findet, denn das Gasthaus an der Wörpedorfer Straße ist eine Institution, nicht nur für die Wörpedorfer Schützen und die Sportler vom TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. „Es gibt wohl niemanden in Grasberg, der nicht schon einmal im Schützenhof gefeiert hat“, sagt die Bürgermeisterin und schließt sich selbst mit ein. So finden im Schützenhof auch Hochzeiten oder Abibälle statt.

„Wir hoffen, dass ein guter Nachfolger gefunden wird“, sagt Marion Schorfmann. Ob Marktplatz, Parkplatz oder Buswendeplatz, die Gemeinde hat ihre Planungen in der Vergangenheit mit dem Gastronomen und Eigentümer des Schützenhofes Friedhelm Israel abgestimmt. Schorfmann bedauert sehr, dass das Landgasthaus nun zum Verkauf steht. Der Sohn des Eigentümers, Marc Israel, ist zwar auch Gastronom geworden, wird den Betrieb aber nicht übernehmen. Er will sein eigenes Gastronomie-Konzept außerhalb von Grasberg umsetzen.

„Der Schützenhof ist ein Treffpunkt für uns Sportler, aber auch für die Musiker im Verein“, sagt der Vorsitzende der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, Mathias Engelken. Zwar finde die Jahreshauptversammlung des Sportvereins abwechselnd im Schützenhof und im Grasberger Hof statt, dennoch sei der Schützenhof vor allem ein Treffpunkt für die Mannschaften. Hier kommen die Sportler in der Saison zum Mannschaftsessen und im Winter zur Kohlfahrt zusammen. „Ich kann aber auch verstehen, dass Fietje Israel aufhören will. Irgendwann muss man an die Rente denken“, sagt Engelken, der den Gastwirt wie selbstverständlich beim Spitznamen nennt. „Ich finde es gut, dass er rechtzeitig plant. Es ist ja nicht so einfach, jemanden zu finden, der sich die Führung eines so großen Betriebes zutraut.“ So verfügt der Schützenhof über zwei Säle und 24 Hotelzimmer. Letztere nutzt der Sportverein nach eigenen Angaben gern für auswärtige Gäste.

„Die Zukunft der Landgasthöfe ist ungewiss“, meint der Osterholzer Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Carsten Rohdenburg, angesichts des bevorstehenden Verkaufs in Grasberg. In den vergangenen zehn Jahren habe landesweit jeder zweite Gastronomiebetrieb auf dem Land schließen müssen. Gründe dafür seien unter anderem die Dorfgemeinschaftshäuser und die Vereinsheime, in denen viele Sportler nach Feierabend ihr Bier trinken, anstatt in den örtlichen Gasthof zu gehen. Die beiden großen Gasthöfe in Grasberg hätten vor allem deshalb überlebt, weil andere kleinere Betriebe im Umkreis aufgeben mussten, meint Rohdenburg. Zu den Besonderheiten des Schützenhofes zählen aus seiner Sicht der Biergarten und die verkehrsgünstige Lage an der Landesstraße, aber auch die Nähe zum Schützenverein.

Der Vorsitzende der Wörpedorfer Schützen, Kai Entelmann, war überrascht vom geplanten Verkauf Schützenhofes. „Der Schützenhof und die Schützen haben eine lange, gemeinsame Geschichte“, sagt er und hofft, dass es weiter geht. Aber selbst wenn der künftige Eigentümer keine Schützenfeste mehr veranstalten will, haben die Schützen vorgesorgt. „Dann wird das Schützenfest kurzerhand in ein Zelt auf den Marktplatz verlegt“, so Entelmann.