Für Bob und Lisa Marie Wischhusen geht ein Traum in Erfüllung: Sie haben den Frischmarkt Schleufe übernommen. Elke Schleufe freut sich über die nahtlose Nachfolge für die Fleischerei und den Lebensmittelladen an der Seeberger Landstraße 80. (Momen Mostafa)

Lilienthal. Wenn Bob und Lisa Marie Wischhusen an diesem Donnerstagmorgen die Ladentür aufschließen, tun sie das nicht mehr als Angestellte, sondern als neue Inhaber des Frischmarkts Schleufe in Seebergen. Nach 45 Jahren haben Elke und Wolfgang Schleufe ihre Fleischerei mit angeschlossenem Tante-Emma-Laden in jüngere Hände abgegeben - keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen viele kleinere Nahversorger auf dem Land mangels Nachfolger schließen. In diesem Fall hat sich alles glücklich gefügt. Es läuft weiter wie gehabt. Selbst der Name Schleufe bleibt.

Ein großes Tamtam wollten Elke Schleufe (68) und ihr Mann Wolfgang (69) um ihren Abschied nicht machen. Wegen Corona wäre ein Empfang bei Schnittchen und Sekt ohnehin nicht möglich gewesen, doch die Schleufes hätten auch so lieber leise Servus gesagt, weil das ihre Art ist. Immerhin: Die Stammkunden wussten schon länger Bescheid. Und dann gab es am Wochenende noch die Zeitungsannonce, in der die Eheleute ihren Nachfolgern die besten Wünsche mit auf den Weg gaben. Am Mittwoch stand Elke Schleufe nun zum letzten Mal als Chefin im Laden, ihr Mann Wolfgang konnte wegen eines Krankenhausaufenthalts nicht dabei sein. Manch treuer Kunde verabschiedete sich persönlich. Morgens um 7 Uhr stand schon jemand im Laden und überreichte einen Blumenstrauß und auch später schaute noch der eine oder andere zum Abschied sagen vorbei.

Mit Bob Wischhusen und seiner Frau Lisa Marie treten junge Leute in die Fußstapfen, die das Geschäft bestens kennen. Der 30-Jährige hat im Betrieb Fleischer gelernt, dort seinen Meister gemacht und auch seine erste Wohnung hatte er gleich nebenan. Er ist, wenn man so will, in der Familie groß geworden. Seine Partnerin hat Bob Wischhusen im Geschäft kennengelernt. Vor sechs Jahren half Lisa Marie Wischhusen (29) zum ersten Mal als Verkäuferin im Laden aus und hat den Schritt nie bereut. Beide wissen, mit wie viel Arbeit es verbunden ist, ein kleines Einzelhandelsgeschäft zu betreiben, aber auch wie erfüllend es sein kann, nah an den Kunden dran und für andere da zu sein. Mit der Übernahme des Ladens, daran lassen sie keinen Zweifel, geht ein Traum für sie in Erfüllung.

„Ohne diese Leidenschaft geht es auch nicht. Und das spüren die Kunden. Die beiden kommen mit ihrer Art sehr gut rüber. Besser kann man es sich für die Nachfolge nicht wünschen“, sagt Elke Schleufe. Zusammen mit ihrem Mann hat sie den Laden von Null an aufgebaut, mit der Fleischerei ging es los, später kamen andere Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs hinzu und auch den Catering- und Party-Service nahmen sie irgendwann ins Programm auf. Vor allem die Fleisch- und Wurstwaren sind es, mit denen sich die Schleufes über die Jahrzehnte einen festen Kundenstamm aufgebaut haben. Für den Fleischsalat und die Gekochte nimmt mancher auch weitere Wege in Kauf. Autos mit Stader und Rotenburger Kennzeichen sind regelmäßig auf dem Parkplatz anzutreffen und auf besonderen Wunsch wird die Ware auch schon mal mit der Post nach Hannover verschickt.

Elke Schleufe ist froh, dass Bob und Lisa Marie Wischhusen die Tradition fortsetzen wollen. Und sie ist dankbar, dass sie über all die Jahre tatkräftige Hilfe hatte: Erna Behrens arbeitet seit der Eröffnung der Fleischerei im Jahr 1976 im Geschäft an der Seeberger Landstraße 80. „Sie ist die Frau an unserer Seite“, sagt Elke Schleufe scherzend. Und auch die beiden Kinder haben mit angepackt, wann immer es möglich war. Das Geschäft zu übernehmen, ergab sich für sie nicht. Beide haben beruflich andere Wege eingeschlagen und sind glücklich damit.