Die Lilienthaler Nachhaltigkeitswochen boten ein breites Spektrum an Veranstaltungen. Müll wurde auch gesammelt, und binnen weniger Stunden kamen bei der Aktion "Lilienthal räumt auf" rund 60 Säcke mit Unrat zusammen. (JASPERSEN)

Lilienthal. Nachhaltigkeit als Thema ist für Regine Moll „ein Dauerbrenner“. Darum soll die Lilienthaler Teilnahme an den Europäischen Nachhaltigkeitswochen keine einmalige Sache bleiben. Anfang November, gleich nach der Auswertung der diesjährigen Aktion, sollen beim nächsten Treffen des Netzwerks Engagierte Stadt Lilienthal erste Ideen für die Ausgabe 2021 besprochen werden, so deren Koordinatorin Moll. Motiviert wird sie zu diesem Vorhaben durch die positive Bilanz der coronabedingt von Mai auf die Zeit vom 18. September bis 8. Oktober verschobenen Nachhaltigkeitswochen in Lilienthal. 34 Organisationen und Netzwerkpartner hatten daran teilgenommen, so Moll. Sie veranstalteten „unterschiedliche Formate für diverse Zielgruppen“, von der Mobilitätswoche über Vorträge, Workshops, Mitmach-Aktionen wie der Müll-Sammelaktion bis hin zum Bilderbuchkino – stets mit dem Ansinnen: „Es ging uns darum, den Austausch zu fördern“, sagt Regine Moll.

Als ein Beispiel erzählt Regine Moll über das Klimafrühstück in mehreren Lilienthaler Kitas. Das klinge einfach nach leckerem Essen, aber ganz so einfach sei es dann doch nicht gewesen. „Da wurde auch viel gearbeitet“, so Moll. Für dieses neue Format hatte sie bei einem Berliner Verein einen Info-Koffer ausgeliehen und mit diesem nahm sie an einigen Klimafrühstückstreffen teil. In deren Rahmen entstanden beispielsweise Info-Plakate, und die Kinder erfuhren, dass das eigene Einkaufs- und Essverhalten Einfluss auf den Klimawandel habe. Eine Marmelade müsse zum Beispiel nicht aus Frankreich kommen, sagt Moll. Auch hier gebe es gute Marmeladen. Sie habe nur einen Koffer gehabt, bedauert Moll. Die Nachfrage danach hätte für einen zweiten Koffer gereicht. Auch hier schwingt eine mögliche Wiederholung mit.

Repair-Café hat profitiert

Nicht sehr stark sei das Interesse an den Vorträgen gewesen. „Irgendwie lief das nicht“, sagt Moll. Die Veranstalter hatten sich mehr von Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, nachhaltiger Konsum, Nachhaltigkeit in der Kulturlandschaft, Resilienz oder nachhaltiger Tourismus erhofft. Für einen Online-Vortrag beispielsweise habe es viele Anmeldungen gegeben. Zum Termin selbst loggten sich dann nur vier Interessierte ein, und bei Vorträgen vor Ort seien die Räume nicht einmal zur Hälfte gefüllt gewesen. Zwei Vorträge seien mangels Nachfrage ganz gestrichen worden. Über die Ursachen kann Regine Moll nur Vermutungen anstellen, vielleicht waren die Themen zu allgemein formuliert, oder fehlte die Verbindlichkeit der Teilnahme, weil diese kostenlos gewesen sei.

Die coronabedingt von Mai auf September verschobenen Nachhaltigkeitswochen boten nicht nur Neues. Sie fungierten auch als Dach für bereits Vorhandenes. So präsentierten etwa die Pfadfinder der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg) ihr Jahresthema „No waste – ohne wenn und Abfall“, und gegen Spende gaben sie selbst gestaltete Einkaufsbeutel ab. Innerhalb von zwei Stunden seien dadurch 150 Euro zusammengekommen, die an ein Aufforstungsprojekt in Haiti von Misereor gespendet wurden, so Moll.

Von den Nachhaltigkeitswochen habe auch das Repair-Café profitiert. Seit Pandemiebeginn war die in Murkens Hof angesiedelte und mit Kaffee und Kuchen verbundene ehrenamtliche Reparaturwerkstatt ausgefallen. Während der Nachhaltigkeitswochen war sie sechs Mal in den Räumen der Freiwilligenagentur geöffnet. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kümmerten sich um rund 60 defekte Haushaltsgeräte. Die Reparaturquote betrage bislang 80 Prozent, und es sei noch nicht alles fertig, so Moll. Sonst in Murkens Hof habe diese Quote zwischen 30 und 40 Prozent betragen. Sie nennt das „eine Erfolgsgeschichte“, weshalb es eine Fortsetzung dieser „coronakonformen“ Version des Repair-Cafés in den Räumen der Engagierten Stadt geben solle.

„Ziel der drei Wochen war es, gemeinsam Ideen und Lösungsvorschläge zu entwickeln, die ein Umdenken und Hinterfragen der eigenen Gewohnheiten bewirken“, zitiert Moll den Vorsitzenden der Freiwilligenagentur, Bürgermeister Kristian Tangermann. Die Engagierte Stadt hoffe, dass diese Dinge regelmäßig wieder aufgegriffen würden.