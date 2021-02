Das Selbstporträt von Julius Frank entstand 1936 nach der Ankunft in Amerika. Die Bilder vorne zeigen seine Verlobte und spätere Frau Hildegard sowie zwei seiner Landschaftsfotografien. (Focke-Museum)

Lilienthal. Der Nachlass der Familie Frank entpuppt sich immer mehr als historischer Schatz. Das, was in der großen Holzkiste aus den USA im Bremer Focke-Museum angekommen ist, überrascht selbst jene, die sich seit mehr als 15 Jahren mit dem Schicksal des jüdischen Fotografen Julius Frank aus Lilienthal und dessen Vorfahren beschäftigen. Briefe und Fotos, die bisher nicht bekannt waren, liefern dem Heimatverein weitere wichtige Detailinformationen zu dieser bewegenden Geschichte. Das Focke-Museum will den Nachlass umfassend erforschen und hat angekündigt, das Wirken der bis 1872 zurückreichenden Fotodynastie Frank in einer Ausstellung zu würdigen.

Wie sehr sich die wirtschaftliche Lage des traditionsreichen Foto-Ateliers seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten verschlechtert hatte, beschreibt Julius Frank in einem Brief, den er 1936 an einen potenziellen Käufer seines Geschäfts richtete. „Wenn ich Ihnen sage, dass ich meine gesamte zahlreiche Beamtenkundenschaft verloren habe, dass es ferner Mitgliedern der Partei und ihren Gliederungen verboten ist, bei mir zu kaufen, bzw. sich photographieren zu lassen und ich auch für die Anfertigung von Passbildern fast ganz ausschalte, dass ich ferner für die Belieferung von Schulen, Behörden usw. nicht mehr in Frage komme…“, fasst er zusammen, wie sein Geschäft systematisch in die Knie gezwungen wurde. Durch Zeitzeugen wusste Harald Kühn vom Heimatverein bereits, dass vor dem Geschäft auch Wachen postiert waren, die aufschrieben, wer dort noch ein- und ausging. Die Nationalsozialisten hatten zum Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen, und auch in Lilienthal gab es Menschen, die diesen Aufruf befolgten.

Verkauf unter Zeitdruck

Julius Frank sah keinen anderen Weg mehr, als das Geschäft aufzugeben und es zu verkaufen, um vor den Nationalsozialisten in die USA zu flüchten. Der Verkauf erfolgte unter hohem Zeitdruck, wie aus dem im Nachlass enthaltenen Brief deutlich wird: Im Januar 1936 wurde Julius Frank ein Einreisevisum in die USA erteilt, das bereits im Juni wieder seine Gültigkeit verlor. Die Zeit rannte ihm weg, und Julius Frank war klar, dass es keine zweite Chance geben würde, der Verfolgung zu entrinnen. Im Mai akzeptierte Julius Frank schließlich den Verkauf unter den schlechten Bedingungen, die ihm der Bremer Kollege Fritz Hahn bot. Lieber, auch das geht aus dem Brief vom April 1936 hervor, hätte er sein Atelier dem anderen Interessenten aus Werne an der Lippe in Ostwestfalen verkauft. Bereits am 9. Juni bestieg Frank in Hamburg die „President Harding“, um Deutschland per Schnelldampfer in Richtung USA zu verlassen und sich dort eine neue Existenz aufzubauen.

Erfreut sind die Mitglieder des Heimatvereins auch darüber, dass der Nachlass Fotos enthält, die das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Frank von außen zeigen und die vermutlich aus den 30er-Jahren stammen. Aufnahmen von Lilienthaler Geschäften aus dieser Zeit oder dem Jahrzehnt davor seien eine echte Rarität, sagen die Heimatkundler. Bis heute hat sich das Äußere des Gebäudes kaum verändert, auch das große Schaufenster, das zwischen 1915 und 1920 an das 1898 errichtete Haus angebaut wurde, ist erhalten geblieben. „Hier Einwurf der Photo-Arbeiten nach Geschäftsschluß“ stand einst groß auf der Eingangstür, ein Pfeil zeigte auf den Briefkastenschlitz weiter unten. Julius Frank präsentierte rechts in der Auslage die neuesten Kameramodelle, links zeigte er eine Auswahl von Porträtfotos, mit denen er für sich warb. Neben dem Geschäft war zusätzlich ein großer Schaukasten aufgestellt. Noch 1932 hatte Julius Frank die 700-Jahr-Feier Lilienthals fotografiert und die Bilder konnten bei ihm erworben werden.

Das Focke-Museum hat den Nachlass des jüdischen Fotografen Julius Frank aus Lilienthal erhalten, der 1936 auf Druck der Nationalsozialisten sein Geschäft verkaufte und in die USA auswanderte. (Fockemuseum)