Kinderfotos von Markus Schmidt (rechts) und seinem Bruder Frank, die Ursula Ziebarth aufgenommen hat. (Lars Fischer)

Worpswede. „Sie besitzen ein großes pädagogisch-erzieherisches Talent. Ich entdecke immer neue reizende Züge und Talente an Ihnen. Sie sind wirklich ungewöhnlich und sehen immer aus, als ob Sie aus einer Flut aufgetaucht wären, Sie sind ungemein anpassungsfähig, weich, wendig – sogar Calvados trinken Sie, wenn die Stunde schlägt. Der Besuch in Worpswede hat sich wirklich gelohnt, ich bin glücklich, hierhergekommen zu sein“, schrieb Gottfried Benn in einem seiner ersten Briefe im August 1954 an Ursula Ziebarth. Der Dichter, den bis zu seinem Tod zwei Jahre später eine heftige Affäre mit der 35 Jahre jüngeren Ziebarth verband, hat damit diese außergewöhnliche Frau wohl sehr treffend, wenn auch nicht allumfassend charakterisiert.

Ursula Ziebarth, die im März 2018 im Alter von 96 Jahren in ihrer Geburtsstadt Berlin verstarb, sei extrem facettenreich gewesen, berichtet auch Markus Schmidt. Der Vogeler-Urenkel kannte „Ursel“, wie sie von Freunden genannt wurde, solange er sich erinnern kann. Sie war bereits 1940 das erste Mal nach Worpswede gekommen, nachdem sie Schmidts Mutter Bettina Müller beim Arbeitsdienst kennengelernt hatte. Von da an verband sie eine enge Beziehung mit der Familie Vogeler und dem Haus im Schluh. So eng, dass sie der Stiftung nach ihrem Tod ihre komplette Sammlung mit 40 000 Exponaten von Volkskunst und Spielzeug aus aller Welt hinterließ. Das Museum zeigt aktuell einen kleinen Ausschnitt aus diesem Fundus.

Ursula Ziebarth mit Markus Schmidt, Schloss Sanssouci in Potsdam, 27.10.2015. (Privatarchiv Markus Schmidt - Lars Fischer / Repro)

Diese Sammlung macht Schmidt allerdings auch einiges Kopfzerbrechen, denn sie ist zurzeit verteilt über acht angemietete Keller und eine Wohnung in Berlin. Nicht etwa verstaut in Kartons, sondern angeordnet in Vitrinen und Regalen, jeder Raum von Ziebarth so eingerichtet, dass sie sich dort hinsetzen konnte und von den Souvenirs von Hunderten Reisen umgeben war. Einmal schon sei in den „Afrika-Keller“ eingebrochen worden, und einige Exponate kamen weg. Alle Stücke hat Ziebarth fein säuberlich katalogisiert. Und eigentlich, meint Schmidt, wäre es nur sinnvoll, sie in einem Museum in der vorgegebenen Anordnung so zu zeigen.

Ausstellung "Sammlung Ursula Ziebarth" Haus im Schluh, Worpswede, 2019. Mexikanische Figurengruppen aus dem Nachlass. (Lars Fischer)

So ein Museum gibt es aber nicht, noch nicht. Die benötige Fläche wäre immens, und ob es in Worpswede zu realisieren ist, wie es im Testament gewünscht wird, sei offen. „Ich denke, die Stücke gehören im Grunde nach Berlin“, gibt Schmidt zu bedenken. Dass er bei der Suche nach einem möglichen Ausstellungsort nicht der ganz große Zeitdruck herrscht, verdankt die Stiftung jener Affäre Ziebarths mit Benn. Denn während wohl Benns Ehefrau die Briefe von Ursula Ziebarth vernichtete, hob diese die 252 Schreiben des berühmten Autors an sie auf, 2001 wurden sie als Buch mit Nachschriften von ihr herausgegeben. Das Buch wurde seinerzeit in der Worpsweder Kunsthalle von Sigrid Löffler, langjähriges Mitglied des „Literarischen Quartetts“, vorgestellt. Die Originale aber verkaufte Ziebarth dem Marbacher Literaturarchiv und legte so den nicht unerheblichen finanziellen Grundstein für die Zukunft ihres umfangreichen Nachlasses.

Von ihrem nahezu ein Jahrhundert umspannenden Leben ist allerdings sehr viel mehr geblieben als nur diese Briefe und ihre einmalige Sammlung. In zahlreichen weiteren Büchern hat Ursula Ziebarth selber eine Menge dokumentiert, ihr prämierter Roman „Hexenspeise“ von 1976 beschreibt etwa ihre Beziehung zu Benn, den sie Orpheus nannte, literarisch. Schon in den 1950er-Jahren hat sie zahlreiche Schul- und Kindersachbücher für Bremer Schulen verfasst. Sie hatte Geschichte, Kunstgeschichte und Germanistik studiert, arbeitete journalistisch und fotografierte auch. 1946 begann sie in der Berliner Volksbibliothek zu arbeiten, in ihrem ersten Arbeitsjahr, so berichtete sie selber, habe sie sich 200 Bücher von ihrem Lohn gekauft, am Ende ihres Lebens besaß sie rund 8000 Stück.

1948 zog sie nach Worpswede, 1955 kehrte sie zurück nach Berlin. Benn hatte ihr einen Job als Lektorin besorgt, den sie nur kurz ausübte, danach war sie bis zur Pensionierung beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Leiterin der technischen Redaktion und der Bibliothek. Sie blieb unverheiratet und kinderlos, hatte aber offenbar ein Faible für ältere, verheiratete Männer. Schon in Worpswede soll sie eine Liaison mit Walter Niemann, dem Illustrator einiger ihrer Werke, gehabt haben.

Neben dem Schreiben, Reisen und Sammeln verband Ziebarth eine große Leidenschaft mit dem Theater. Bis zu 100 Vorstellungen im Jahr sah sie, vorzugsweise am Berliner Ensemble, in dem sie auch ihren 95. Geburtstag feierte. Sie gehörte quasi zum Inventar, erinnert sich Schmidt, der sie bei regelmäßigen Besuchen in Berlin häufig dorthin begleitete. „Sie bekam es immer hin, dass man ihr Karten gab, selbst wenn die Vorsstellung eigentlich längst ausverkauft war.“ Überhaupt habe sie ein einnehmendes Wesen gehabt, einerseits sehr neugierig und hartnäckig, andererseits ungemein eloquent.

So schaffte sie es, dass der Chauffeur von Richard von Weizsäcker sie nach dem Theaterbesuch nach Hause fuhr und Angela Merkel, die zufällig neben ihr saß, ihr ihre Gehilfe unter dem Sitz hervorsuchte. Sie war mit Wolfgang Schäuble befreundet und Otto Dix, über den sie ebenfalls veröffentlichte.

Und auch ihre Beziehung zu Benn, durch dessen unerwartet frühen Krebstod abrupt beendet, nahm quasi posthum noch eine skurrile Wendung: Weil die Geliebte auf der Trauerfeier nicht in vorderster Reihe auftreten konnte, erzählt Frank Schmidt, soll sie schon einen Tag zuvor ans schon ausgehobene Grab gegangen sein und habe probegelegen.