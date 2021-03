Briefe, Fotos, Manuskripte, Plakate, Bücher – wichtige Quellen zur Erforschung des Schriftstellers Friedrich Freudenthal liegen jetzt im Kreisarchiv. (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Mit der Übernahme des Nachlasses des Schriftstellers Friedrich Freudenthal (1849-1929) sieht sich das Rotenburger Kreisarchiv „um einen bedeutenden Bestand reicher“. Nach Stationen bei der Stadt Soltau und der Gemeinde Fintel sowie der jüngst gescheiterten Einrichtung eines Freudenthal-Museums in Fintel gelangte der Bestand als Schenkung in die Rotenburger Nebenstelle des Kreisarchivs, wo er jetzt für alle Interessierten aufbereitet und zugänglich gemacht wird, teilt der Landkreis mit.

Seit den 1860er-Jahren habe sich Friedrich Freudenthal als Autor zahlreicher Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften sowie durch Buchveröffentlichungen einen Namen in der norddeutschen Heimatkunstbewegung gemacht. Seine zunächst in niederdeutscher Sprache verfassten Gedichte und Geschichten von der vorindustriellen, dörflichen Idylle hätten den Nerv der Zeit getroffen und, genauso wie die gemeinsam mit seinem Bruder August 1895 begründete Zeitschrift „Niedersachsen“, große Beachtung gefunden. Mittelpunkt seines Schaffens war seit Ende der 1880er-Jahre Fintel. Dort war er bei seinen Großeltern aufgewachsen, und dort hin zurück zog es ihn nach Stationen beim Gerichtsvogt in Lamstedt, als Soldat in der Hannoverschen und Preußischen Armee, als Kontorangestellter in Altena in Westfalen, nach einer kurzzeitigen Auswanderung nach Amerika und seiner dreijährigen Amtszeit als Bürgermeister von Soltau.

Der nun im Kreisarchiv verwahrte Nachlass enthält neben Freudenthals Bibliothek, die etwa 800 Bände umfasst, auch viele persönliche Unterlagen des Schriftstellers und seiner Familie. In zehn Aktenordnern sind nicht nur Korrespondenzen Friedrich Freudenthals mit anderen Vertretern der Heimatbewegung, wie Hermann Allmers und Hans Müller-Brauel, zu finden. Vielmehr lassen die Unterlagen auch Rückschlüsse auf die Zeit nach seinem Tod zu. So sind auch die Errichtung des Freudenthal-Denkmals in Fintel im Jahr 1932, die Feierlichkeiten zu seinem 100. Geburtstag 1949 und das Wirken der Freudenthal-Gesellschaft dokumentiert – wichtige Quellen, die die weitere Erforschung des „Heidedichters“ ermöglichen.

Der Nachlass werde im Kreisarchiv nun konservatorisch bearbeitet, neu verpackt und im online zugänglichen Archivinformationssystem Arcinsys erschlossen. Die Bibliothek werde im Gemeinsamen Verbundkatalog (GVK) verzeichnet. Nach Abschluss der Arbeiten könne der Bestand von allen Interessierten in den Rotenburger Räumlichkeiten des Kreisarchivs eingesehen werden.