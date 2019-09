Für Heino Meyer vom Autohaus Geffken, Marko Mock, Vorsitzender des Förderverein TSV Dannenberg, und Uli Borowka (von links) ist die Jugend- und Mädchenarbeit in der Fußballsparte des Vereins ein wichtiges Thema (Sabine von der Decken)

Grasberg. Noch einen Tag zuvor war er beim Länderspiel Deutschland gegen Niederlande mit 55 000 Besuchern. „Da hab ich hier mehr Spaß“, sagt Ex-Werderspieler Uli Borowka voller Überzeugung und genießt trotz deutlich geringerer Besucherzahlen die gute Stimmung während des ersten "Autohaus Geffken Fußballcup“ auf der Sportanlage des TSV Dannenberg in Grasberg.

Mehr Resonanz auf das erste vom Dannenberger Sportverein ausgerichtete Freundschaftsspiel wäre trotzdem schön gewesen, da sind sich Fußballlegende Borowka und Marko Mock, Vorsitzender des Förderverein TSV Dannenberg, einig. 47 junge U-18-Spieler des TSV Meckelfeld, VSK Osterholz, JSG Baden/Etelsen und TSV Dannenberg treten an diesem Tag auf Landesliga-Niveau auf der Dannenberger Sportanlage vor knapp 300 Besuchern gegeneinander an. „Keine Mannschaft geht mit leeren Händen nach Hause“, so die erfreuliche Botschaft aufgrund des Sponsorings des ersten Freundschaftsturniers mit Preisgeldern in Höhe von 2500 Euro.

Uli Borowkas Intention ist es, Kinder und Jugendliche zu motivieren und zu mobilisieren, ihre Freizeit mit echtem Sport statt vor dem Computer zu verbringen. Deshalb sieht er den vom DFB angekündigten E-Sport-Wettbewerb als eine falsche Entwicklung. Der TSV sei da ein positives Beispiel dafür, dass es auch anders gehe. „Im Mannschaftssport kann man so viel fürs Leben lernen“, sagt Uli Borowka und spricht damit aus Erfahrung. Für den früheren Profispieler ist es selbstverständlich, beim Dannenberger Fußballturnier dabei zu sein, Autogramme zu geben und die Ehrung des Turniergewinners vorzunehmen.

Gemeinsam mit seinem Sponsor entwickelte der Förderverein TSV Dannenberg die Idee für den Fußballcup. Ziel ist es, den Dannenberger Verein bei der Realisierung seines Großprojekts „Vision 2020“, dem Ausbau des Sportgeländes mit neuen Plätzen, Beregnungs- und Flutlichtanlage sowie neuem Vereinsheim, ein Stück näher zu bringen. Im Landkreis steht der Verein an 16. Stelle von 135 Vereinen. „Wir wachsen in der Fußballsparte sehr schnell“, erklärt Marko Mock. Grund hierfür ist ihr Aushängeschild, bei dem es sich nicht wie in anderen Fußballvereinen um die erste Herrenmannschaft handelt, sondern um den „Unterbau“. Karsten Frerks als Spartenleiter Fußball macht deutlich, dass dem Verein die Jugend- und besonders die Mädchenarbeit immens wichtig sei. Daher führt an einem neuen Vereinsheim mit Umkleidekabinen für beide Geschlechter kein Weg vorbei.

Vor drei Jahren begann die Planung der „Vision 2020“. Heute gibt es bereits neue Plätze und eine neue Beregnungs- und Flutlichtanlage. Auch der Bauantrag für das neue und größere Vereinsheim, das dann im Dorfmittelpunkt zwischen Tennisplätzen, Schulsporthalle und Dorfgemeinschaftshaus liegt, ist eingereicht. Nun hofft der Verein auf den ersten Spatenstich im kommenden Jahr. Ohne Förderverein wäre solch ein ambitioniertes Großprojekt allerdings nicht zu realisieren. Der sorgte während der vergangenen Jahre auf den Plätzen für 50 Bandenwerbungen. „Wir suchen noch weitere Sponsoren“, so der Appell von Marko Mock.

Für die Jugendlichen ist der Kontakt auf Augenhöhe mit Ex-Profi Uli Borowka das Highlight des Cups. Die Dannenberger wie auch die Spieler der Gastmannschaften lassen es sich an diesem Nachmittag nicht nehmen, sich Autogramme geben zu lassen und Selfies mit der Werderlegende zu machen. Zwar steht an diesem Tag der Spaß im Vordergrund, der Sport aber kommt auch nicht zu kurz. Als Sieger des Fußballcups geht der VSK Osterholz, aus dessen Reihen auch Torschützenkönig Niklas Schumacher stammt, vom Platz. Ganz fairer Gastgeber belegt der TSV Dannenberg den letzten Platz des Freundschaftsspiels. Wichtiger aber ist das Fazit der Veranstaltung: „Die Augen der jungen Leute haben geleuchtet."