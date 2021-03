Am 12. September stehen in Niedersachsen die Kommunalwahlen an. Die Parteien in der Regionen beginnen jetzt mit der Kandidatenauswahl. (Sebastian Gollnow/dpa)

Tarmstedt. Dafür, dass dies ein Superwahljahr sein soll, hat man von den hiesigen Kommunalpolitikern noch nicht allzu viel gehört – was möglicherweise an den Corona-Beschränkungen liegen mag. Gut, mit Markus Schwiering und Bernd Sievert wurden im Herbst schon mal zwei Kandidaten für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters nominiert. Der dritte Anwärter für den Chefposten im Tarmstedter Rathaus, Jochen Albinger aus Bülstedt, muss noch seine Unterstützerunterschriften einsammeln. Einen Start ins Wahljahr hat jetzt aber immerhin der SPD-Ortsverein angekündigt: eine Videokonferenz am Dienstag, 23. März, 19 Uhr.

Thema des Onlinetreffens, das für Interessierte offen ist: die Nachwuchsgewinnung in Corona-Zeiten. „Eigentlich hatten wir bereits im November vorgehabt, eine Präsenzveranstaltung innerhalb der Samtgemeinde Tarmstedt zu machen“, so die SPD-Chefin Sylvia Best. Das sei so in einer Klausurtagung Anfang 2020 besprochen worden. Doch dann habe die Pandemie die Pläne zerschlagen. „Und weil es nicht absehbar ist, wann man sich wieder treffen kann, machen wir eben eine virtuelle Versammlung“, erklärt der Co-Vorsitzende Dirk Gröffel.

Weil sie vermuten, dass Kommunalpolitik für die meisten Menschen, die noch nichts damit zu tun hatten, ein Buch mit sieben Siegeln ist, soll es am 23. März sehr niederschwellig zugehen. „Wir wollen erörtern, was es denn heißt, wenn ich mich zur Wahl stelle“, sagt Best. Die SPD möchte Interessierte und jetzige Ratsmitglieder zusammenbringen, wenn es zum Beispiel um Fragen, wie: Was kann ich als Mandatsträger und Mandatsträgerin überhaupt bewegen? Wie viel Zeit braucht ein politisches Ehrenamt? Und was steht überhaupt in der niedersächsischen Kommunalverfassung? Wofür ist der Kreistag zuständig und wofür die Samtgemeinde? Und welche Aufgaben haben die Mitgliedsgemeinden?

Tiefe Einblicke

Vor vielen Jahren sei sie selbst in einer derartigen Veranstaltung zur Kommunalpolitik gekommen, berichtet Sylvia Best. „Damals hat das noch Hartmut Prelle geleitet. Es ging einfach um Austausch und Kennenlernen.“ Best und Gröffel geht es auch darum, die Zugezogenen aus den Neubaugebieten einzubinden. „Wer mehr über seinen Wohnort erfahren, nette Menschen kennenlernen und in seinen neuen Wohnort hineinwachsen will, dem können wir nur empfehlen, sich im Gemeinderat zu engagieren. Wir versprechen tiefe Einblicke.“

Längst hätten sie „viele Leute angesprochen“, erzählt Dirk Gröffel, und die SPD-Liste für die Samtgemeindewahl sei „schon ganz gut gefüllt“. Doch fehlten noch jüngere Menschen, die bereit seien, sich aufstellen und wählen zu lassen. Zumal einige altgediente Politiker aufhörten: So hat ja Tarmstedts langjähriger Bürgermeister Wolf Vogel schon vor Monaten angekündigt, dass er mit seinen 75 Jahren nicht mehr für den Gemeinderat antreten will. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin und Vorsitzende des Finanzausschusses, Hannelie Aßmann, steigt nach 40 Jahren aus der aktiven Kommunalpolitik aus. Und Irmtraud Wiegmann werde sich aus dem Samtgemeinderat verabschieden. Diese erfahrenen Kommunalpolitiker seien aber bereit, sich als Mentoren um die Neulinge zu kümmern. „Mich haben 2015 Günther Nase und Bernd Sievert an die Hand genommen“, berichtet der Wilstedter Dirk Gröffel, der 2016 dann auch prompt in den Samtgemeinderat gewählt wurde.

Themen, die es zu beackern gelte, gebe es genug. So seien die Gemeinden für die Bebauungspläne und damit für die Neubaugebiete in ihren Ortschaften zuständig. Damit hätten sie einen enormen Einfluss auf die Entwicklung: „Heute muss man ja den Klimaschutz gleich mitdenken“, sagt Best. Es gehe um nachhaltige Energieversorgung und um nachhaltige Baustoffe, aber auch um innovative Wohnformen, wie genossenschaftliche und altersübergreifende Wohnprojekte. Wenn es nach der SPD geht, würden Gemeinden und Samtgemeinde sich in Zukunft stärker um die Mobilität im ländlichen Raum kümmern. So habe das Anrufsammeltaxi, das in Kürze in der Samtgemeinde eingeführt werde, keinerlei Widerhall in Verwaltung und Politik gefunden. Und auch beim mittlerweile eingestellten Carsharing mit Elektroautos hätte die Samtgemeinde sich ernsthaft engagieren müssen, heißt es vom SPD-Vorstand.

Einsatz für die Jugend

Viel zu tun gebe es auch im Jugendbereich. So sei derzeit völlig ungeklärt, in welcher Form und in welchem Gebäude der Tarmstedter Jugendtreff weitergeführt werde, wenn das alte Doktorhaus erst einmal abgerissen ist. Keinesfalls dürfe das Angebot für die Jugendlichen reduziert werden, es gehöre vielmehr sogar ausgeweitet, sagt Best. Das Jugendparlament müsse wiederbelebt werden, ebenfalls die Initiative zum Bau einer Skateranlage, die sich die SPD gut auf dem Ausstellungsgelände vorstellen kann.

Überhaupt werde „zu viel verwaltet und zu wenig gestaltet“, sagt Dirk Gröffel. Der erzählt immer wieder gerne die Geschichte seines Antrags auf einen dritten Öffnungstag für den Grünsammelplatz in Tarmstedt. Erst nach einem Jahr sei darüber beraten worden, sagt er kopfschüttelnd, ehe der zusätzliche Öffnungstag ein weiteres halbes Jahr später dann tatsächlich eingeführt worden sei.



Wer an der Videokonferenz am Dienstag, 23. März, 19 Uhr, teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an spd.tarmstedt@outlook.de an und bekommt danach den Einwahllink zugeschickt.

Zur Sache

Erfahrene Kommunalpolitiker steigen aus

Außer bei der SPD steigen auch bei der CDU erfahrene Kommunalpolitiker aus Altersgründen aus. So will Heinz-Hermann Holsten (74), CDU-Fraktionschef im Tarmstedter Samtgemeinderat, nach zehn Jahren aufhören. „Wir sind aber mit einigen möglichen Kandidaten, darunter auch jungen, im Gespräch“, sagt er auf Anfrage. In drei bis vier Wochen werde die CDU Namen bekanntgeben. Ebenfalls mit der Kommunalpolitik aufhören will Rolf Struckmeyer (70), Ratsvorsitzender im Samtgemeinderat und stellvertretender Samtgemeindebürgermeister. Er sitzt seit zehn Jahren für die Wählergemeinschaft Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt im Samtgemeinderat und seit 1996 für Natürlich Wilstedt im Gemeinderat.

Die Wahlvorschläge für die Kommunalwahl müssen bis Montag, 26. Juli, 18 Uhr, im Tarmstedter Rathaus eingegangen sein. Für die Kreistagswahl müssen die Unterlagen ebenfalls bis zum 26. Juli im Rotenburger Kreishaus eingereicht werden.