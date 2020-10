Die 5. Zivilkammer des Landgerichts befasst sich derzeit mit dem Streit über die Nutzung des Namens Worpswede. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Verden/Worpswede. Als die Richterin fragte, ob nicht doch eine gütliche Einigung möglich sei, machte Albin Homeyer seine eigene Rechnung auf. Auf der Stelle einzuwilligen, für seinen Kunstpreis nicht mehr den Namen „Worpswede“ zu verwenden, sollte einen Preis haben, und was für einen: Wenn die Gemeinde pro Kunstpreis der vergangenen vier Jahre jeweils 25 000 Euro trage, sei er wohl zum Verzicht bereit, sagte der Beklagte am Mittwoch vor dem Landgericht Verden. Dass es der Gegenseite an jeglicher Zahlungsbereitschaft fehlte, versteht sich von selbst.

Und so protokollierte die Einzelrichterin der 5. Zivilkammer nach knapp halbstündiger Güteverhandlung lapidar: „Ein Vergleich lässt sich nicht erzielen.“ Zuvor hatte sie mehrfach versucht, doch noch eine für beide Parteien akzeptable Lösung im zähen Tauziehen um die Nutzung des Namens Worpswede zu erzielen, eben in Form eines Vergleichs. Ein solcher hätte jedoch eine Unterlassungserklärung Homeyers vorausgesetzt – und diese wäre vollstreckbar gewesen, wie die Richterin ihm „fairerweise“ verdeutlichte.

Aber der 55-Jährige hatte eben eine eigene Vorstellung davon, wie die Sache ausgehen sollte. Ansonsten, so brachte er zum Ausdruck, könne er sich „vorstellen“, dass er mit dem Kunstpreis Worpswede weitermache. Gemeindebürgermeister Stefan Schwenke und sein Anwalt Michael von Rothkirch (Bremen) vernahmen Homeyers Vorschläge zunächst nahezu fassungs- und sprachlos. Schwenke kam dann noch einmal zurück auf die Premierenverleihung des Kunstpreises 2016 in Berlin. „Das war damals in Ordnung.“ Das habe sich dann aber geändert. Wie berichtet, gilt der Kunstpreis in Fachkreisen als unseriös. Nach der zweiten Preisverleihung bleib Homeyer, der das Projekt mit wechselnden Vereinen im Hintergrund betrieb, ausgelobte Preisgelder schuldig.

Der Termin zur mündlichen Verhandlung war anberaumt worden, nachdem Homeyer gegen das Mitte Juni ergangene Versäumnisurteil des Landgerichts Einspruch eingelegt hatte. Weder der umstrittene Initiator des Kunstpreises noch sein Anwalt waren damals vor Gericht erschienen. So hatte die klagende Gemeinde Worpswede einen ersten Erfolg verbucht. Das Urteil besagte, wie berichtet, dass es Homeyer künftig untersagt ist, zum Bewerben von Veranstaltungen und mehr den Namen Worpswede sowie die Domain „www.kunstpreis-worpswede.de zu benutzen oder benutzen zu lassen. Bei Zuwiderhandlung drohten dem Beklagten ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro oder ersatzweise bis zu sechs Monate Ordnungshaft. Nach dem erwarteten Einspruch und einer 18-seitigen Klageerwiderung waren die Parteien erneut geladen.

Zum Auftakt der jüngsten Runde im Rechtsstreit, die coronabedingt im Domizil des Verdener Arbeitsgerichts ausgetragen wurde, machte die Richterin keinen Hehl aus ihrer vorläufigen Einschätzung der Lage: Im Moment bestehe die Tendenz, der Klage der Gemeinde stattzugeben. Ob man denn nicht Interesse habe, aufeinander zuzugehen? In Richtung Albin Homeyer und Anwalt Christian Cordes (Bremen) wurde die Richterin besonders deutlich und verwies auf die besagte Unterlassungserklärung. Homeyer nutzte die Gelegenheit stattdessen, um ausführlich unter anderem über die Freiheit der Kunst zu sprechen.

Die Entscheidung der 5. Zivilkammer wird voraussichtlich am 11. November verkündet.