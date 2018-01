Der Grasberger Maik Miesner neben einem seiner beiden getöteten Nandus. Noch muss geklärt werden, ob ein Hund oder ein Wolf die Laufvögel in dem Ottersteiner Gehege gerissen hat. (Ulrike Schumacher)

„Eigentlich sollte es losgehen mit der Zucht“, sagt Maik Miesner. Doch das Nandu-Pärchen, das der Grasberger seit einem halben Jahr auf seinem Hof in der Ottersteiner Straße hielt, lebt nicht mehr. Miesner fand die beiden Vögel Dienstagmorgen um 8.30 Uhr mit blutigen Wunden im Gehege. „Die Henne war schon tot, der Hahn lebte noch kurz.“ Maik Miesner geht davon aus, dass die beiden großen südamerikanischen Laufvögel, die an Strauße erinnern, gerissen wurden.

Der knapp zwei Meter hohe Maschendrahtzaun ums Gelände ist an einer Stelle niedergedrückt. An der gegenüberliegenden Seite ist der Draht über dem Boden nach oben gedrückt. „Hier muss das Tier wieder durchgeschlüpft und geflohen sein“, vermutet Maik Miesner, der nach dem Fund den Wolfsbeauftragten des Landkreises, Heiko Ehing, angerufen hat. „Um zu prüfen, ob es ein Wolf war oder ein Hund“, sagt der Grasberger und deutet auf einen handtellergroßen Tatzenabdruck im matschigen Boden.

Auch ein Hund kommt als Täter in Frage

Heiko Ehing hat an den Wunden der getöteten Vögel Genproben genommen und ins so genannte Wolfsbüro nach Hannover geschickt. Dort werden Tierärzte sie überprüfen. Deren Analyse müsse man nun abwarten, sagt der Wolfsbeauftragte. „Das kann zwei Wochen dauern.“ Wobei auch nicht ganz sicher sei, ob man in Hannover überhaupt etwas mit den Proben anfangen könne, fügt er hinzu. Um einen Wolf nachweisen zu können, müssten Genproben aus Fress-Stellen im Fleisch genommen werden. Bei den beiden Nandus habe er aber keine Fangzähne im Fleisch erkennen können. Die Haut sei eher heruntergerissen worden. Und das, sagt Heiko Ehing, sei nicht der einzige Hinweis darauf, dass es sich vermutlich eher um einen großen Hund gehandelt haben könnte.

Dafür sprechen aus seiner Sicht auch die Kampfspuren im Gehege. Die Vögel müssen in Panik versucht haben, über den Zaun zu entwischen. Er ist an mehreren Stellen heruntergedrückt. Auf dem Boden liegen ausgerissene Federn. „Die Tiere müssen lange gehetzt worden sein“, sagt der Fachmann. Untypisch für einen Wolf, findet Ehing. Der hätte sofort zugepackt. „Ein Wolf greift ein Tier an, um es zu fressen. Ich vermute eher, dass es ein Hund war.“

Maik Miesner hat vorsorglich die Polizei informiert. Falls ein Hundehalter gefunden und für den Schaden verantwortlich gemacht werden kann. Pro Tier wären das 150 Euro. Das ist der materielle Schaden. Der persönliche Verlust lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. „Die Tiere hatten bei uns einen Namen und waren gerade so zahm, dass sie aus der Hand gefressen haben.“ Miesner hielt sie zusammen mit seinen Hühnern. „Als Abwehr gegen Raubvögel, wenn die Hühner aus dem Stall sind.“