Land unter auf der Borgfelder Landstraße. (CARMEN JASPERSEN)

Wer trockenen Fußes die Borgfelder Landstraße passieren möchte, muss schon findig sein. Mit dem Fahrrad geht es, zuvor muss man aber verbotswidrig an der Absperrung vorbei, die das Stück zwischen dem Erbrichterweg und der Warfer Landstraße abriegelt. Nach den Regenfällen der vergangenen Tage stand auf den Wümmewiesen sowieso schon das Wasser. Jetzt hat es sich aber wieder einmal auch noch die Straße erobert. Autofahrer müssen daher einen Umweg nehmen und die Wümme über die Flutbrücke an der Borgfelder Allee passieren. Zwar gibt es dann die Möglichkeit, über die Warfer Landstraße nach Timmersloh zu gelangen. Im Interesse der Anwohner wäre es aber, wenn die Autos die große Runde über die Lilienthaler Ortsumgehung, den Falkenberger Kreisel und die Abzweigung in Seebergen nähmen.